Завтра, 19 апреля, состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Будет рассмотрен также ход реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе, отметили в администрации главы российского государства.

Министры иностранных дел России и Армении — Сергей Лавров и Арарат Мирзоян — 15 апреля по телефону обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. Особое внимание, как сообщало EADaily, стороны уделили подготовке официального визита премьер-министра Никола Пашиняна в Россию, включая подписание пакета двусторонних документов.