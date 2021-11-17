Кредитный портфель сегмента среднего бизнеса Райффайзенбанка с января по сентябрь 2021 года вырос на 30,4% по отношению к 2020 году и составил 94 млрд рублей.
Ключевую роль в динамичном росте активов, как сообщает банк, сыграло расширение клиентской базы, поддержанное развитием продуктовой линейки и цифровых финансовых сервисов.
В 2021 году Райффайзенбанк представил новый сервис для потенциальных клиентов в сегменте среднего бизнеса
«В работе со средним бизнесом важно не только предоставлять решения для каждой финансовой задачи клиента, от экспортного торгового финансирования до кредитования, но и дать новый уровень скорости, качества клиентского сервиса. Нам нравится опережать запросы клиентов, и мы продолжим работать над тем, чтобы предлагать еще больше возможностей компаниям из разных отраслей экономики», — отметил Евгений Богачев, руководитель управления среднего бизнеса Райффайзенбанка.
По материалам Райффайзенбанка