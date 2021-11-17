Кредитный портфель сегмента среднего бизнеса Райффайзенбанка с января по сентябрь 2021 года вырос на 30,4% по отношению к 2020 году и составил 94 млрд рублей.

Ключевую роль в динамичном росте активов, как сообщает банк, сыграло расширение клиентской базы, поддержанное развитием продуктовой линейки и цифровых финансовых сервисов.

В 2021 году Райффайзенбанк представил новый сервис для потенциальных клиентов в сегменте среднего бизнеса

— дистанционный онлайн-процесс открытия первого расчетного счета. Благодаря этому сервису компании с годовой выручкой от 555 млн до 5 млрд руб. получают доступ к счету за два дня, в сравнении с 5-7 днями ранее. Это не только экономит время, но и позволяет начать проводить расчетные операции в РайффайзенОнлайн без посещения офиса банка. Кроме того, банк усовершенствовал продуктовую линейку, опираясь на потребности таких отраслей, как электронная коммерция, а также компаний, участвующих в тендерных закупках.

«В работе со средним бизнесом важно не только предоставлять решения для каждой финансовой задачи клиента, от экспортного торгового финансирования до кредитования, но и дать новый уровень скорости, качества клиентского сервиса. Нам нравится опережать запросы клиентов, и мы продолжим работать над тем, чтобы предлагать еще больше возможностей компаниям из разных отраслей экономики», — отметил Евгений Богачев, руководитель управления среднего бизнеса Райффайзенбанка.

По материалам Райффайзенбанка