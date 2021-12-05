Рассказываем, к чему стоит готовиться украинцам, чтобы потом не платить штрафы и не лишиться работы
С 6 декабря украинцев ждут нововведения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На следующей неделе в Украине в силу вступают ряд важных нововведений, среди которых новые ограничения в желтой зоне и полный запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов.
Рассказываем, что изменится для украинцев с 6 декабря.
Карантин по новым правилам
С 6 декабря в Украине карантин будет действовать по новым правилам. Теперь ужесточат правила для областей желтой зоны.
Новые запреты вводятся на работу:
- учебных заведений (если вакцинировано как минимум одной дозой менее 100% сотрудников);
- кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- заведений общепита (кроме заказов навынос и доставки);
- работу спортзалов, бассейнов.
Кроме того, запрещается работа заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений). Также вводятся запреты на межобластные и международные перевозки. В желтой зоне также запрещается проведение массовых мероприятий.
Однако ограничения не будут действовать при наличии таких документов:
- желтого COVID-сертификата или бумажной справки 063-О (срок действия 30 дней);
- зеленого COVID-сертификата (действует в течение года);
- международного свидетельства о вакцинации (действует в течение года).
Также для избежания ограничений подойдет иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (срок действия год), отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа), сертификата о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).
Отстранение от работы невакцинированных работников
9 декабря 2021 года в силу вступает указ Министерства здравоохранения Украины о расширении списка профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Раньше в этом списке были педагоги и работники центральных и местных органов власти.
Для кого еще вакцинация будет обязательной:
- для работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги;
- учреждений социальной защиты детей;
- реабилитационных учреждений;
- для работников объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (смотрите полный список).
Заперт использования бесплатных одноразовых пакетов
С 10 декабря в Украине начинает действовать запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов (в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг в частности).
Предлагают установить такую стоимость:
- 2 грн — пакет без ручек и складок;
- 2,5 грн — с ручками без складок (или наоборот);
- 3 грн — с ручками и складками.
Это постановление касается только пакетов с толщиной стенок более 50 микрон. За нарушение запрета украинцам грозит штраф от 1700 до 3400 гривен (при повторном нарушении — 3400−8500 грн).
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