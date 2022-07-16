Изображение: (cc)PIRO4DОсвоение космоса

Освоение космоса

Меморандум о взаимопонимании в отношении мирного использования космоса и космической науки, технологий и приложений подписали Космическое агентство Турции (TUA) и Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов (UAESA), пишет 15 июля Hürriyet Daily News.

В заявлении TUA говорится, что в рамках в связи с подписанием меморандума две страны обменяются информацией и опытом в области освоения космоса и технологий. Агентства также проведут совместные космические исследования по городскому и региональному планированию и борьбе со стихийными бедствиями.

«Будут начаты совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по суборбитальным полетам, запуску, ракете и спутниковым системам визуализации», — отмечено в документе.

Церемония подписания состоялась 13 июля 2022 года в Стамбуле, где делегации обеих стран собрались на инвестиционном семинаре. В ней приняли участие министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер, государственный министр внешней торговли Тани бин Ахмед аль-Зейуди и председатель космического агентства ОАЭ Сара бинт Юсеф аль-Амири.

Отметим, три министра из ОАЭ посетили Турцию для участия в инвестиционном семинаре. На нем обсуждались энергетика, автомобилестроение, нефтехимия, машиностроение, продукты питания, здравоохранение и электронная коммерция.

«Визит [министров из ОАЭ] внесет большой вклад в сотрудничество в области промышленности, инвестиций и технологий», — подчеркнул Варанк.

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