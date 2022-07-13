БЕЛТА

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На площадках Douyin и Jingdong планируем выйти на объем продаж белорусской продукции в сумме 200 млн юаней в месяц. Об этом в интервью БЕЛТА рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.



Говоря об объемах реализации белорусских товаров в денежном эквиваленте с помощью Национального павильона Беларуси на площадках Douyin и Jingdong, Кирилл Коротеев отметил: «По скромным подсчетам в ближайшее время мы планируем выйти на объем продаж 200 млн юаней в месяц».













«Мы провели исследование и отобрали около 40 товарных групп. Больше всего в КНР покупают белорусские сладости и шоколад. Однако здесь есть свои нюансы, так как некоторая шоколадная продукция оказалась слишком сладкой для китайского потребителя. Много продаем хлопьев и вафель. Большим спросом пользуется декоративная стекольная продукция стеклозавода «Неман». Традиционно китайские потребители хорошо покупают белорусскую молочную продукцию и детское питание. Также они проявляют интерес к нашим льняным изделиям», — рассказал первый заместитель генерального директора.



















По его словам, «Компания по развитию индустриального парка» подписала соглашения о сотрудничестве с новыми предприятиями и планирует наращивать ассортиментный перечень по товарам не только продовольственной, но и промышленной группы.











Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.

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