Яндекс и VK вчера официально объявили о закрытии сделки по обмену активами, по условиям которой дочерняя операционная компания Яндекса в России продала VK платформу агрегации новостей и развлекательноинформационный сервис Дзен, а VK подала Яндексу 100% акций сервиса доставки еды Delivery Club. Новость подтвердила сообщение Интерфакса (со ссылкой на данные ЕГРЮЛ) в прошедшую пятницу о том, что 8 сентября Яндекс получил в собственность 100% Delivery Club. Согласно комментариям компаний:

− Delivery Club станет частью бизнес-сегмента Яндекса «Электронная коммерция, Мобильность и Доставка» и будет консолидирован в финансовых результатах группы с 12 сентября. Изменения будут отражены в результатах за 3К22;

− VK получила права на технологии и айдентику сервисов Дзен и Новости и регистрирует переход прав на товарный знак Дзена. Сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также будут представлены поисковая строка Яндекса и погода. Действующие команды и менеджмент сервисов продолжат работу над ними. Дзен также сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в вебверсии и в мобильном приложении. Результаты деятельности платформ Дзен и Новости будут консолидированы в отчетности VK с 3К22.

Мы приветствуем завершение сделки, которая позволит каждой из компаний сконцентрировать усилия на развитии на ключевых стратегических рынках. Соответственно, для Яндекса это онлайн-реклама и транзакционные сервисы, для VK – инфотейнмент и коммуникации. Мы ожидаем, что консолидация Delivery Club заметно увеличит показатель GMV и выручку Яндекса в фудтех вертикали, а также будет иметь некоторый положительный эффект на EBITDA этого направления. Наши ожидания базируются на предположении о том, что Delivery Club работает близко к уровню безубыточности, в то время как фудтех активы Яндекса завершили 2021 год с убытком EBITDA в 10,6 млрд руб. (-13.2% EBITDA/GMV; более свежие данные недоступны). В свою очередь, VK благодаря консолидации Новостей и Дзена сможет нарастить выручку от онлайн-рекламы и увеличить долю на этом рынке.