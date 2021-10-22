Индустрию кинопроизводства проблемы экологии тоже не обошли стороной. Какие проблемы поднимаются в популярных фильмах последнего десятилетия — рассказываем в новой подборке РБК Трендов

Новый тренд на устойчивое развитие (ESG-повестка) открыл миру такие понятия как органические и экологические товары. Крупные компании занимаются модернизацией производства, чтобы снизить свое влияние на окружающую среду. Меняются интересы и у путешественников. Туристы стали выбирать места, которые поддерживают принципы устойчивого развития. Не отстает от этих сфер и киноиндустрия. Их работа ведется в нескольких направлениях.

Во-первых, мировые производители пересмотрели сам процесс создания кинолент. Так, фильм «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» был признан самым экологичным фильмом. Sony Pictures специально наняла специалистов по устойчивому развитию. Благодаря их работе при съемках удалось снизить уровень выбросов на 52%. Около 50 т декораций ленты отправились на вторичное использование, а костюмы переданы нуждающимся в приюты. Похожими результатами может похвастаться и новый сезон сериала «Секретные материалы». Создателям удалось отправить на утилизацию более 80% отходов.

При съемках сериала «Доктор Кто» снизили уровень потребления энергии. Для этого продюсеры заменили вольфрамовые лампы на люминесцентные. Многие компании, такие как Warner Bros. Entertainment, работают по экологичному райдеру. В документе написано, что на съемочной площадке нет одноразового пластика. Все установки работают от возобновляемых источников энергии и используется энергосберегающее освещение.

Во-вторых, актуальные экологические проблемы становятся частью сюжета. Киноленты наглядно показывают последствия, которые ждут Землю, если не соблюдать 17 целей из повестки в области устойчивого развития. Они были сформированы в 2015 году ООН:

Ликвидация нищеты.

Ликвидация голода.

Хорошее здоровье и благополучие.

Качественное образование.

Гендерное равенство.

Чистая вода и санитария.

Недорогостоящая и чистая энергия.

Достойная работа и экономический рост.

Индустриализация, инновации и инфраструктура.

Уменьшение неравенства внутри стран.

Устойчивые города и населенные пункты.

Ответственное потребление и производство.

Борьба с изменением климата.

Сохранение морских экосистем.

Сохранение экосистем суши.

Мир, правосудие и эффективные институты.

Партнерства в интересах устойчивого развития.

Послезавтра (2004)

Сюжет фильма рассказывает о недалеком будущем: одна часть Земли страдает от засухи, а вторая — от водной стихии, которая смывает все города. Ученый-климатолог, который пытается остановить глобальное потепление, отправляется в Нью-Йорк. Ему нужно найти своего сына, который оказался в городе эпохи ледникового периода. Фантастическая драма показывает зрителю, какое ждет будущее человечество, если оно не развернется в сторону защиты окружающей среды.

Трейлер фильма

Цели устойчивого развития, которые помогут избежать ситуации: ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата.

Проблема глобального потепления вот уже не первый год заботит общественность. В 2015 году даже было подписано Парижское соглашение. 186 стран и ЕС договорились о сотрудничестве. Россия присоединилась к договору в 2019 году. Участники соглашения обязались снизить уровень парниковых газов до нулевой отметки к 2050 году.

В отдельных городах и странах применяются альтернативные методы борьбы. Так, в Лондоне, Лос-Анджелесе и Афинах увеличилось количество парков, а на крышах домов стали появляться солнечные батареи. Еще в Афинах жители стали высаживать сады на крышах домов. Это помогает охлаждать улицы города.

Интерстеллар (2014)

Сюжет фильма переносит нас во времена, когда засуха и вымирание растений стали причиной продовольственного кризиса. Людям нечего есть и ученым предстоит найти место, где человечество сможет продолжить свое существование. Для этого они отправляются в путешествие через червоточину.

Трейлер фильма

Кинолента не только поднимает проблематику устойчивого развития, но представляет последствия от их реализации в будущем.

Цели устойчивого развития, которые помогут избежать ситуации: ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши.

По данным Всемирного Банка, на свалках оказывается треть всех продуктов питания на планете. Глобальная экономика теряет из-за этого порядка $1 трлн ежегодно. При этом такое нерациональное использование продуктов и отходов является ключевым источником выбросов парниковых газов.

Ежегодно в Мировой океан попадает около 8 млн т пластика. Число так называемых «мертвых зон» в океане выросло до 700 в 2019 году. Около 90% видов мангровых зарослей, водорослей и болотных растений, а также 31% видов морских птиц сейчас находятся под угрозой исчезновения.

За несколько лет активисты «Гринпис» в России организовали четыре экспедиции на природные территории. Эксперты и экологи побывали в на побережьях Байкала и Куршской косы, Ладожского озера в Нижне-Свирском заповеднике и Черного моря.

Выезды еще раз подтвердили тот факт, что пластик — главный загрязнитель и угроза для жителей морей, рек и озер. Основными загрязнителями считаются бутылки из-под напитков, упаковка от продуктов, пластиковые крышки, одноразовые пищевые контейнеры, фасовочные пакеты и пакеты-майки.

Эквилибриум (2002)

Сюжет фильма переносит зрителей в будущее. Жители нашей планеты лишены возможности выражать свои чувства и эмоции. Сделано это ради одной цели — устранить войну из своей жизни. Под запрет попали искусство, книги и музыка. Тех, кто нарушит этот закон, ждет смерть и наказание. Чтобы общество выполняло главное правило, был создан специальный препарат под названием «прозиум». Но в любом социуме есть люди, которые обходят запреты.

Трейлер фильма

Цели устойчивого развития, которые помогут избежать ситуации: уменьшение неравенства внутри стран, мир, правосудие и эффективные институты.

В 2019 году от голода страдали более 690 млн человек. Число людей, которые спасались от войны и конфликтов, превысило 70 млн в 2018 году. Это рекорд, зафиксированный ООН за последние 70 лет. Более 28 млн детей младшего школьного возраста в зоне военных конфликтов не ходят в школу.

2012 (2009)

В центре сюжета — пророчество индейцев Майя, согласно которому в 2012 году планеты солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом. Это станет причиной природных катаклизмов: от землетрясений до извержений вулканов.

Трейлер фильма

Цели устойчивого развития, которые помогут избежать ситуации: ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши.

Изменения климата — главная причина появления всех природных катаклизмов. К таким выводам пришли ученые в докладе Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR). Как говорится в документе, за последние 20 лет в мире произошло почти 7,5 тыс. глобальных природных катастроф. Если сравнивать с предыдущим периодом, то тенденция к увеличению очевидна. Большая часть бедствий пришлась на Азию. Около 2 000 произошло на американском континенте и примерно 1 000 — в Африке.

Разлом Сан-Андреас (2015)

Калифорния страдает от сильнейшего землетрясения, результатом которого стала трещина в почве. Главному герою — спасателю Рэю — предстоит отправиться в путешествие по всему штату в поисках своей дочери, которая спасается от природной катастрофы.

Трейлер фильма

Цели устойчивого развития, которые помогут избежать ситуации: ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши, партнерства в интересах устойчивого развития, устойчивые города и населенные пункты.

Ключевая проблема и в этом фильме-катастрофе — изменение климата. Из-за него меняются погодные условия и поднимается уровень моря. Несмотря на то, что из-за запретов на поездки во всем мире в 2020 году уровень выбросов парниковых газов снизился на 6%, общую картину это не изменит. В ООН считают, что улучшение носит временный характер. Как только мировая экономика начнет восстанавливаться после пандемии, объем выбросов вернется к более высокому уровню.

Чтобы ни один из описанных сюжетов не стал реальностью, страны должны объединиться и вести работу в общем направлении. Ни одна страна не сможет достичь успехов одиночку, а переход к «зеленой» экономике — это долгосрочный вклад в будущее всех поколений.

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