За месяцы пандемии «Covid-19» отрасль розничной торговли претерпела значительные изменения: магазины столкнулись с различными постоянно меняющимися ограничениями, а электронная коммерция процветает. Из-за эпидемиологических рисков и ограничений люди, которые до весны 2020 года отправлялись за покупками исключительно в магазины и на рынки, также начали делать покупки в Интернете.

При этом в цепочке поставок «производитель-продавец-покупатель» теперь не менее важную роль, чем до пандемии, играют логистические центры. Поэтому естественно, что кризис «Covid-19» не остановил их развитие.

Девелопер АО «Pillar Capital» недавно ввел в эксплуатацию один из крупнейших логистических центров в Риге — парк логистики «A6». Он расположен на улице Маскавас в Румбуле, рядом с автомагистралью A6. «Промышленная зона на Румбуле между улицей Маскавас и железнодорожной веткой особенно подходит для развития логистических парков, так как имеет удобное транспортное сообщение как с центром города, так и с другими основными дорогами страны — A4, A5 и A7. Туда можно добраться даже общественным транспортом, в том числе поездом», — говорится в подготовленном АО» Pillar Capital» заявлении.

В проект обширного логистического парка «A6» вложено более 20 млн евро. Его строительство началось в июле 2020 года. В итоге построен единый парк логистики и складов с более чем 30 000 кв. м новых складских площадей. Общая площадь складских помещений в нем превышает 50 000 кв. м.