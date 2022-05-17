Международный ПЛАС-форум «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие» пройдет в Ташкенте 25-26 мая 2022 года.

Будучи первой глобальной платформой денежных переводов и платежей в Турции, UPT предлагает различные альтернативы по отправке и получению денежных переводов. UPT является 100% дочерней компанией «Aktif Yatırım Bankası A.Ş», крупнейшего частного инвестиционного банка в Турции.) Охватывая 400.000 пунктов обслуживания в 176 странах мира, UPT развивается на 5 континентах. В настоящее время больше 140 глобальных партнеров позволяют UPT обеспечивать бесперебойную работу с клиентами. Так-же 8000 физических пунктов обслуживания в Турции являются ключом к успеху UPT. Благодаря партнерству с Почтой Турции (PTT), UPT полностью покрывает все регионы Турции.

UPT предоставляет услуги cash2cash, пополнения банковских счетов и переводов cash2card в различной валюте. В то время как мировая экономика

все еще восстанавливается после последствий пандемии и сталкивается с новыми проблемами, крайне важно предложить эффективные бизнес-решения, обеспечивающие быстрые, доступные и надежные услуги. Получив лицензию на электронные деньги в 2021 году, UPT теперь амбициозно нацелен на рост в цифровой сфере по всему миру с помощью своего нового продукта «UPTION».

С помощью UPTION вы можете отправлять деньги в 176 стран, сеть которых охватывает около 95% населения мира, или получать деньги, отправленные на ваш счет. Приложение предоставляет клиентам возможность открывать мультивалютные IBAN(счета) в течение нескольких секунд. UPTION позволяет своим клиентам мгновенно воспользоваться банковскими счетами в удобном для пользователя интерфейсе.

UPTION предлагает своим пользователям беспрецедентные цены на денежные переводы,так-же все внутренние денежные переводы в пределах Турции осуществляются бесплатно. У клиентов есть множество причин осуществлять денежные переводы по цифровым каналам, и UPTION покрывает все потребности, которые может предложить физические пункты обслуживания.

Стать делегатом, спикером или спонсором, узнав обо всех преимуществах и вариантах участия, можно пройдя по ссылке.

Организатор форума: PLUS-event

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