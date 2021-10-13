5 человек из прежнего состава правительства сохраняют свои посты. Евгений Мирошников по‑прежнему остаётся первым заместителем губернатора – начальником департамента цифрового развития.

На своём месте и три заместителя губернатора: начальник департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, глава департамента ЖКХ Константин Полежаев и руководитель департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.

Продолжит работать начальником департамента соцзащиты населения и труда Елена Батанова.

Новыми заместителями губернатора комитет облдумы согласовал Владимира Базарова – начальника департамента строительства и транспорта области, а также Дмитрия Гладского – начальника департамента экономразвития.

Отвечая на вопрос депутатов по поводу специфики Белгородской области, Владимир Базаров отметил, что, кроме порядка, в регионе высокий уровень подготовки управленческих кадров:

«С 17 июня работаю в качестве врио руководителя департамента и хочу сказать, что менять некого: люди очень сильные, люди на своих местах и совершенно чётко выстроена цепочка выполнения поручений, задач от самого верха до низового уровня».

Руководитель администрации губернатора Алексей Семенихин также подтвердил, что в области замечательно выстроена система управления по выполнению поручений руководства страны и области:

«Имея опыт федеральной госслужбы, могу сказать, что Белгородская область на высочайшем уровне в данном компоненте».

Члены комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности рекомендовали Думе согласовать всех кандидатов на должности в правительстве.

Теперь кандидатуры должны утвердить на заседании Думы.