В комплекте с новинкой — два ремешка, которые подчеркивают универсальность новинки: серый каучуковый на подкладке и ремешок с застежкой на липучке. Ремешки легко заменить благодаря запатентованной швейцарской мануфактурой системе One Click.

Уникальность Hublot Big Bang Unico Essential Grey состоит и в том, что они будут представлены только онлайн: «Впервые в истории Hublot мы придумали и разработали лимитированную серию Big Bang Unico Essential Grey исключительно для продажи в Интернете. При этом мы хотели подчеркнуть, насколько важной стала электронная коммерция в нашем мышлении. Все наши поклонники, коллекционеры и потенциальные клиенты теперь имеют равные шансы приобрести эту великолепную и редкую новую модель», — поделился Рикардо Гваделупе, главный исполнительный директор Hublot.