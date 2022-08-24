Сегодня 10:00 — ВалютаЦифры Независимости: когда в Украине был самый маленький и самый большой курс гривны к доллару, www.freepik.com

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о курсе гривны к доллару США.

Еще 2 сентября 1996 года, то есть в первый же день обращения новой национальной валюты Украины — гривны — официальный курс доллара был установлен Национальным банком Украины на уровне 1,76 грн/долл.

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Впрочем, долго такой курс не продержался. Уже 14 октября он вырос до 1,77 грн/долл. и с тех пор постепенно увеличивался. Уже к 30 декабря 1996-го один доллар в Украине стоил 1,88 грн.

В конце февраля 1997 года стоимость доллара снова снизилась до 1,76 грн, но довольно быстро вернулась к предыдущим показателям. К концу 1997 года курс был 1,89 грн/долл.

Отметка в 2 грн за доллар была перейдена 26 февраля 1998 года. К сентябрю того же года курс закрепился на уровне 2,25 грн/долл. Уже 22 сентября доллар подорожал до 3,07 грн, а год закончился с курсом 3,42 грн/долл.

Первую половину 1999-го курс колебался в пределах 3,9 грн/долл., а 23 июля один доллар уже стоил 4,02 грн, 10 декабря американская валюта подорожала еще на гривну и перешла психологическую отметку в 5 грн, что навсегда запечатлелось в памяти украинцев.

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С 1 января 2002 года в обращение вошел наличный евро. За одну единицу европейской валюты украинцу нужно было выложить 4,78 грн., а вот за доллар — 5,29 грн.

Доллар «по пять» держался довольно долго, даже турбулентный для Украины 2004 год не смог поколебать курс. Пошатнул его Глобальный финансовый кризис 2008 года: 24 ноября доллар в Украине поднялся в цене до 6,17 грн, евро стоил уже 7,77 грн. Уже 2 декабря доллар подорожал до 7,14 грн., а евро — до 9 грн.

Вторую психологическую отметку доллар в Украине пробил 16 сентября 2009 года. В этот день доллар стоил 8 грн, а евро — 11,69 грн.

В феврале 2014-го доллар по объективным причинам начал стремительно дорожать. После аннексии Крыма россией и провозглашения его «частью территории россии» доллар 21 марта перевалил за 10 грн, евро же стоил 13,91 грн.

На фоне военной агрессии девальвация гривны происходила буквально на глазах. В июле доллар стоил уже по 12 грн, евро — по 16,2 грн. А к концу года курс установился на уровне 15,76 грн/долл, 19,23 грн/евро.

Далее… 2015 год можно назвать годом существенной девальвации гривны, ведь национальная валюта постоянно проседала по отношению к доллару и евро. 31 декабря доллар стоил 24 грн, евро — 26,22 грн.

В декабре 2019-го стоимость доллара упала до 23,29 грн, а евро — до 25,8 грн. Но уже с 2020 года курс валют снова «пополз вверх». До конца года он закрепился на уровне 28,26 грн/долл., 34,63 грн/евро.

В течение всего 2021 года украинцам все пророчили «доллар по 30», но этого так и не произошло. Украина закончила год с курсом 27,2 грн/долл., 30,77 грн/евро.

Перед полномасштабной войной доллар приближался к психологической отметке 30 грн, но так и не пересек ее. По состоянию на 23 февраля доллар стоил 28,98 грн, а евро — 32,9 грн.

24 февраля 2022 года, после того как на Киев и другие украинские города полетели российские ракеты и двинулись оккупационные войска, Национальный банк Украины заморозил официальный курс на уровне 29,25 грн/долл., 33,17 грн/евро.

Утром 21 июля Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара по отношению к гривне сразу на 25% — до 36,56 грн/долл, что более-менее соответствовало рыночным реалиям. Однако решение НБУ спровоцировало панику на наличном валютном рынке, в течение нескольких часов после увеличения официального курса курс в обменниках взлетел до 39-40 грн/долл.

Сегодня наличный курс держится на уровне 40+ грн, евро обычно на гривну дороже.

Таким образом, за 26 лет стоимость доллара увеличилась почти в 23 раза.

Подробнее о валютных интервенциях НБУ — по ссылке.

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