Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 02.06.2024

3 июня 1621 года в Голландии был создан проект, который перевернул всю мировую экономику с ног на голову. Ведь мировая экономика — это не виртуальная экономика криптовалют и утопических олигархов с нарисованными фортунами, это, прежде всего, мировое хозяйство.

Ведущие умы мировой экономики не устают повторять, что кратно увеличить размеры мирового хозяйства — заработать все деньги на Земле, невозможно. Но даже если их и заработать, они всё равно окажутся в руках «избранных» и остальному человечеству достанется «фига с маслом». Как с этим не согласиться? Всё верно. Но что с этим делать?

Оказывается, вопрос давным-давно решён. По крайней мере, принципиально. Вернёмся в историю.

3 июня 1537 года Папа Римский Павел III впервые выступил с энцикликой о признании жителей Северной и Южной Америки живыми человекоподобными существами, поскольку у них была обнаружена душа. Существа без души, хоть и похожие на людей, подлежали уничтожению и могли быть объектами порабощения.

Люди обрели душу во времена Адама и Евы, что обеспечило им благополучное проживание на Земле. Но устойчивое развитие народов «забывалось» правящими классами; они не принимали во внимание, что мировое хозяйство должно бы развиваться во благо всех, а не меньшинства.

В 1621 году мы вспоминаем страшную и знаменательную дату, когда в голову одного из предприимчивых голландских предпринимателей пришла идея отобрать у завоевателей Севера и Юга Нового Света право на освоение новых богатств. Среди основателей Вест-Индской компании: Виллем Усселинк (1567–1647), Джесси де Форест (1576–1624) и Йоханнес де Лаэт (1581–1649).

На тот момент прошло 19 лет с тех пор, как через Ост-Индскую компанию «избранные лица» разделили Азию (Индию, Китай, Японию, Юго-Восточную Азию). Голландская Ост-Индская компания осуществляла свою деятельность в регионе Индийский океан.

Голландское название новой компании, о которой я хочу сегодня вспомнить, звучит как: «Зафрахтованная Вест-Индская компания», и её название не указывает на принадлежность к Нидерландам как стране.

Голландия в то время как единое пространство и не существовала, её две части были разделены между Республикой семи объединенных провинций и десятью южными провинциями, принадлежавшими королю Испании. Это были «Испанские Нидерланды», в которые входил современный европейский центр — Брюссель.

В 1568 году против испанского короля восстал принц Вильгельм Оранский, и война между ними закончилась только в 1648 году, когда был подписан Мюнстерский договор.

Инициатива голландца по созданию Вест-Индской компании должна рассматриваться как один из эпизодов борьбы не столько за европейские владения, как передел Нового Света и новый взгляд на распределение ключевых мировых богатств.

Голландская Вест-Индская компания, офис в Амстердаме. Фото: S Sepp, CC BY-SA 4.0

1621 год стал годом окончания Двенадцатилетнего перемирия, заключенного с испанской короной в 1609 году, и резюмировал колониальное противостояние испанцев (они владели землями от Флориды до Перу), португальцев (владения располагались в Бразилии, французов (Новая Франция) и англичан (колония Вирджиния). Также Вест-Индская компания стала работать на западном побережье Африки, где располагался ряд португальских владений, и в Тихом океане.

Для международного управления ресурсами и была создана голландская Вест-Индская компания. Согласно целям и задачам, она должна была осуществлять устойчивое экономическое развитие, но… одной Голландии.

Что значит «устойчивое развитие» в XVII веке? Благодаря «инновационным» инструментам — работорговле, каперству (в основном, захвату испанских галеонов — пиратству) и другим неприглядным формам Голландия стала пупом Земли и центром обитаемой Вселенной, самой могущественной экономической державой мира.

Напомню, что Голландская Вест-Индская компания существует и поныне. За 2 века своего существования она обогатилась так, что до сих пор историки не могут подсчитать: было ли это 1/3 всех земных богатств, или 10 бюджетов таких империй, как империя Филиппа II, где не заходило Солнце.

Как и куда пошли все богатства (в основном, золото и серебро) — науке не известно. Но действительно Голландия из забитой, загнанной в угол европейской колонии 4х империй превратилась в самую могущественную державу всех времён и народов. Она получила от Генеральных штатов Соединенных провинций хартию на 24 года, но до сих пор существует и стоит на втором месте по экспорту капитала в США.

За несколько веков своего существования, голландцы утратили право деятельности в Западной Африке, Америке и Тихом океане, но именно создание Голландской Вест-Индской компании послужило первоосновой для подписания в 2015 году декларации ООН об устойчивом развитии. Среди её подписавших стран есть и Россия.

Как Россия развивается, какими темпами и в какую сторону, знает только А.Р. Белоусов. Но и он сейчас занят высоким благородным делом — очищением главного ведомства России от коррозии коррупционных схем.

Проект устойчивого развития — действительно глобальный проект, единственно существующий на Земле, который объединяет 194 члена ООН на путях развития экономики как единого мирового хозяйства.

Мировое экономическое сообщество шло к 2015 году почти 50 лет. Но затем было достигнуто соглашение, что необходимо создать и сформулировать общеэкономический проект для всех стран мира, где будут провозглашены 4 цели: сохранение биологического разнообразия, поддержание жизни на суше и воде, щадящее отношение к природным ресурсам и обеспечение высокого равного уровня жизни для человечества.

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