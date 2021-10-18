Кроме того, за отчетный период общий объем внешней торговли провинции Цзилинь достиг 118,77 млрд юаней с приростом на 27,7% в годовом исчислении, при этом темпы роста этого показателя оказались на пять процентных пунктов выше, чем в среднем по стране, сообщила Чанчуньская таможня.

Также за указанный отрезок времени объем экспорта товаров из Цзилинь в стоимостном выражении составил 25,36 млрд юаней с приростом на 20,6%. При этом объем импорта товаров в стоимостном выражении составил 93,41 млрд юаней с приростом на 29,7% в годовом исчислении.

В последние годы Цзилинь развивает такие секторы, как трансграничная электронная коммерция, переработка сельскохозяйственной продукции, медицина и здравоохранение. Внимание к этим сферам помогает провинции лучше интегрироваться в процесс регионального развития Северо-Восточной Азии.