Ряд китайских компаний в марте приобрел российский уголь за юани. Первые партии топлива поступят в страну в апреле. Экспортеры нефти из России также дали возможность китайским покупателям оплатить закупки в юанях.

Как сообщает Bloomberg, апрельские поставки российского угля в КНР за юани станут первыми с тех пор, как Вашингтон и Евросоюз объявили ограничительные меры против России из-за спецоперации на Украине.

Что касается нефти, то первые партии ESPO (ВСПО), купленные за юани, будут поставлены нефтепереработчикам в Китай в мае.

Пекин стремится расширить использование своей нацвалюты в мировой торговле, чему способствуют антироссийские санкции. Но, указывают эксперты, расчеты в юанях едва ли угрожают доминирующему положению американского доллара в краткосрочной перспективе. На сегодняшний день доля американской валюты в международных расчетах составляет около 88%.

Как писал Ruposters, американский сенатор от Республиканской партии Бен Сасс считает, что Саудовская Аравия и Китай могут попытаться «высечь Соединенные Штаты нефтяным юанем» – если стороны договорятся о торговле нефтью без доллара, позиции Вашингтона пошатнутся.