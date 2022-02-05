Учитель из Китая в блоге на платформе WeChat перечислил основные блюда русской кухни, которые обязательно должны попробовать иностранцы при посещении России.

Автор особо выделил супы как одно из обязательных блюд на столе россиян. Самым вкусным и питательным он назвал щи, также посоветовал обратить внимание на уху, рецепт которой «передается российскими хозяйками из поколения в поколение», а летом не отказываться от окрошки на квасе или простокваше.

Обязательной к дегустации китаец также считает русскую кашу, рецептов которой по всей России можно встретить массу, например из проса, гречихи, дробленой пшеницы, ячменя, перловки и риса. Он отмечает, что в блюдо обычно добавляют какие-то приправы и ингредиенты по вкусу. Еще одним незаменимым лакомством автор называет хлеб — «символ русского гостеприимства», а также пироги с мясом. Кроме того, он советует попробовать молочные продукты в России, без которых «не было бы русской кухни».

Из напитков автор выделил квас, который помогает освежиться в жару, а на десерт он предлагает отведать российского варенья или меда, который называет лучшим в мире.