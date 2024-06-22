Киевский философ: Забираем у России Крым в обмен на Донбасс – вот это перспектива. Любое прекращение огня на фронте спровоцирует новую гражданскую войну внутри Украины.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему я выступаю против мира? Потому что без представления о перспективе мир ничем не будет отличаться от войны. Приостановка военных действий не означает мира для Украины, она означает только перемещение войны в Украину, то есть гражданскую войну. Вот, почему я против каких-то компромиссов, капитуляций, замирений, я прекрасно понимаю, что это не решение проблемы. Поэтому я повторяю, когда пишу посты: к миру призываю не я, к миру призывает тот же Зеленский, который отправился на форум мира. Просто у него нет представления о перспективе», – сказал Дацюк.

«Я выступаю за интеллектуальную работу, которая бы создала перспективу для Украины – организационную, культурную, гуманитарную. И внутри этой перспективы тогда можно было бы либо воевать, дальше преобразовывая страну, и диктовать России условия, либо как-то договориться с Россией так, чтобы нам это было выгодно. Например, возвращаем Крым, оставляем Донбасс – что-то вроде этого. Но только наличие гуманитарной перспективы в действительности останавливает войну. Просто остановить на фронте войну – ничего не даст. Поэтому я последовательно выступаю против замирения, против капитуляции. Это ничего не даёт», – разошёлся философ-майданщик.

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