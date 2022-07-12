Рынок недвижимости понемногу возвращается к жизни, хотя сделок купли-продажи заключается очень мало. Продавцы не спешат снижать цены, а покупатели требуют дисконтов. Минфин разбирался, за сколько сейчас реально купить квартиру в столице и что будет с ценами на киевские квадратные метры в ближайшее время.

Совет ЕС одобрил предоставление Украине помощи на 1 миллиард евро

Совет ЕС одобрил выделение Украине кредита на 1 млрд евро в рамках новой макрофинансовой помощи.

Острого дефицита топлива не будет: куда будут двигаться цены на автогаз, дизель и бензин

Украина кардинально изменила географию поставок и преодолела острый дефицит топлива. Удалось ли окончательно выйти из топливного кризиса и что будет с ценами на АЗС, рассказал Игорь Орлов, директор азербайджанской сети SOCAR Energy Ukraine.

План восстановления Украины: на что пойдут деньги, с чего начнут и что с ним не так (видео)

В этом видео финансовый эксперт Михаил Федоров говорит о плане быстрого восстановления Украины, аналог «плана Маршалла», который был представлен на конференции в Лугано.

Сергей Наумов: Депозитные ставки могут добраться до 25%

Как работает Ощадбанк во время войны, платят ли по кредитам его клиенты, кому и на что банк выдает новые займы, и какова судьба сделки с ЕБРР о вхождении в капитал Ощада, «Минфину» рассказал председатель правления госбанка Сергей Наумов.

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