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Отметим, что «Казахтелеком» и IDC объединили усилия в разработке методологии и проведении исследования среди CIO и экспертов корпоративного сектора на тему «Цифровая трансформация коммерческого сектора Казахстана». Исследование показало, что уровень цифровизации в коммерческом секторе находится на отметке «выше среднего».

Отрасли, где цифровая трансформация происходит наиболее успешно, — это финансы, телекоммуникации и ритейл. Отстают – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, культура и искусство. В рамках цифровой трансформации компании внедряют автоматизацию, переходят на работу в облачную и мультиоблачную среду, используют умные устройства. По мнению респондентов, а именно 50% опрошенных выделили банковский и финансовый секторы как наиболее зрелые с цифровой точки зрения. Хорошими примерами служат такие компании, как Kaspi, Halyk, Freedom Finance. На втором месте – телекоммуникационный сектор с технологическими компаниями, такими как АО «Казахтелеком». И третье место по уровню цифровой трансформации занимают ритейл и FMCG.

«Важнейшим вызовом и в то же время барьером для большинства респондентов (70%) в ближайшие годы станет привлечение и удержание ценных кадров. В перспективе пяти лет, по общему мнению участников исследования, дефицит специалистов продолжит препятствовать развитию цифровизации. Также важную роль играют внешние геополитические риски и вопросы кибербезопасности, вместе с тем технологии, макроэкономика и регулятивный режим менее важны с точки зрения респондентов», – говорит директор по маркетингу и развитию дивизиона по корпоративному бизнесу (ДКБ) «Казахтелекома» Эмирхан Алиев.

К слову, у казахстанских предприятий появилась потребность в обработке и хранении больших объемов конфиденциальной информации, соответственно, им пришлось увеличить расходы на обеспечение должного уровня информационной безопасности. 46% респондентов отметили, что их IT-бюджет повысился по сравнению с прошлым годом. Причем у 32% – значительно, более чем на 20%. При этом доля компаний, в которых IT-бюджет снизился, – всего 12%.

Впервые за последние 100 лет мир столкнулся с глобальной пандемией, наложившейся на общемировую рецессию, признаки которой появились еще до наступления коронавируса. Вспышка инфекции подтолкнула негативные процессы в мировой экономике через нарушение производственных цепочек, остановку предприятий и целых отраслей, падение спроса и много другое.

Вместе с тем пандемия принесла и развитие технологий. Так, по мнению большинства экспертов, ключевые технологии, которые ускоренно развиваются благодаря пандемии, – это технологии для удаленной работы или учебы, облака, облачные сервисы и электронная коммерция.

«Эти темпы важно сохранить. Ко всему прочему, пандемия привела к смене технологического уклада, послужила катализатором, который резко ускорил все процессы, повысил цифровую корпоративную культуру, операционную эффективность и создание новых моделей работы.

Исходя из результатов проведенного исследования отмечается важность влияния внешних рисков и пандемии на развитие кибербезопасности. Так расширились практики всестороннего тестирования, оценки кибер-рисков, принятия решений на основе безопасности данных», — отметил директор департамента маркетинга ДКБ АО «Казахтелеком» Абылай Джумагельдинов.

Ключевыми успехами в вопросах кибербезопасности по мнению опрошенных экспертов являются более строгое соблюдение требований сотрудниками, сокращение сроков реагирования на инциденты и сбои, а также улучшение опыта сотрудников.

Олег Сек

«Говоря о влиянии внешних геополитических факторов на деятельность организаций коммерческого сектора, можно отметить, что ситуация в Украине повлияла на казахстанские компании. Так, половина респондентов отметили, что были нарушены цепочки поставок и бизнес-процессы. Но при этом имеются и некоторые положительные эффекты – усилился приток квалифицированных кадров и открылись потенциальные возможности и рынки сбыта», — сообщил старший консультант IDC Олег Сек.

Подводя итоги совместной работы, коллаборации двух сильнейших игроков в своей отрасли, где целью кооперации было проведено локальное исследование для местных руководителей, отвечающих за цифровизацию, IDC и «Казахтелеком» отметили важность проведения подобных исследований.

Полное исследование доступно для скачивания по ссылке.