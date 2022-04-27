Министерства обороны Казахстана и Великобритании подписали план сотрудничества на 2022-2023 годы. Двустороннее военное сотрудничество обсудили сегодня глава департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана Олжас Хусаинов и военный атташе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Роберт Бакстер.

Они обговорили вопросы военного базирования, боевой подготовки, обучения специалистов в сфере кибербезопасности. Стороны подчеркнули, что военное взаимодействие двух стран развивается динамично, в плановом режиме.

Ранее, напомним, Казахстан решил отказаться от российского Сбербанка. Как писал Ruposters, в связи с «геополитической ситуацией» страна намерена самостоятельно разрабатывать платформу для цифровизации госорганов,