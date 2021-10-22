Компания заявила, что новая политика конфиденциальности, которая требует, чтобы приложение спрашивало пользователей, хотят ли они, чтобы их отслеживали, снизит рост ее доходов

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Котировки Snap — владельца мессенджера Snapchat — обвалились на 30%, до $52,48 за акцию после закрытия торгов на биржах США 21 октября, свидетельствуют данные Trading View. Акции начали резко снижаться после выхода отчетности компании за третий квартал 2021 года.

Комментируя отчетность, гендиректор и сооснователь Snap Эван Шпигель сообщил, что в третьем квартале рекламный бизнес

компании «был дезорганизован» из-за изменений конфиденциальности iPhone от Apple. Из-за этого Snap также ожидает замедления роста доходов и в четвертом квартале.

Прогноз Snap на четвертый квартал:

Выручка — рост на 27-32%, до $1,165-$1,205 млрд. В предыдущем квартале в компании ожидали роста на 58-60%.

Скорректированная EBITDA — $135-$175 млн.

Вслед за Snap обвалились акции Facebook, Twitter и других социальных сетей и компаний, занимающихся цифровой рекламой. Бумаги Facebook на минимуме снижались на 7,9%, Twitter — на 8,3%, Alphabet — на $3,9%. Акции владельцев рекламных платформ Trade Desk и Magnite подешевели на 7,5% и 8,2% соответственно.

Акции Facebook упали почти на 5% после негативных прогнозов по доходам

Технологические компании уже давно обеспокоены изменениями конфиденциальности, известного как ATT (App Tracking Transparency), то есть прозрачность отслеживания приложений. Новая функция спрашивает пользователей во всплывающем окне, хотят ли они, чтобы их отслеживали. По словам противников нововведения, рекламодателям будет намного сложнее отслеживать эффективность своей цифровой рекламы, пишет телеканал CNBC

По данным поставщика аналитики мобильных приложений Flurry, пользователи из США в ответ на такой запрос выбирают отслеживание только в 16% случаев. Snap заявила, что для решения этой проблемы разрабатывает дополнительные инструменты, которые помогут рекламным партнерам достичь своих целей.

Руководство Snap также объяснило негативные ожидания на четвертый квартал тем, что сбои в цепочке поставок сдерживают краткосрочные расходы компаний на рекламу, поскольку они не хотят стимулировать спрос на продукты, которых у них может не быть на складе.

Что показала отчетность Snap

выручка — $1,07 млрд (+57% по сравнению с тем же кварталом 2020 года), прогноз $1,07-1,085 млрд;

чистый убыток — $72 млн, на 64% меньше, чем годом ранее;

убыток на акцию — $0,05 против убытка $0,14 годом ранее;

скорректированная EBITDA — $174,2 млн (+209%);

свободный денежный поток (FCF) — $51,7 млн против отрицательного значения $69,6 млн годом ранее;

число ежедневных активных пользователей — 306 млн (+57 млн)

Snap

SNAP

$59,42

(-20,2%)

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Автор

Валентина Гаврикова