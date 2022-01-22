Для поддержки экономики Украины на фоне усиления российской агрессии Канада выделит кредит в 120 млн канадских долларов (около $100 млн). Об этом объявил министр международного развития Канады Харджит Саджан, сообщает Укринформ.

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«Украинцы могут всегда рассчитывать на поддержку Канады. Работая вместе, мы можем укрепить экономику и провести реформы правления. Я одобрил этот кредит, чтобы поддержать возможность Украины реагировать на нужды населения на фоне агрессивных российских действий», — сказал Саджан.

Он добавил, что это лишь один из шагов в помощи в достижении безопасного будущего для украинцев. «Я продолжу искать пути помощи Украине», — заверил министр.

В его ведомстве добавили, что канадский кредит будет использован для поддержки экономической устойчивости страны и реформ управления.

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Канада также предложила выделить грант в $6 млн для помощи в надлежащем использовании кредита. «Канадские и украинские чиновники уже встречаются для обсуждения потенциальных условий кредита и временных рамок его использования», — заверили в Министерстве международного развития Канады.

Как отреагировали в Украине

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Канады выделить 120 млн. канадских долларов на помощь Украине.

«Приветствую решение Канады выделить $120 млн в помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами», — написал в своем твиттере Зеленский.

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Напомним

17 декабря 2021 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил «Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины» в размере 300 млн евро.

«Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии covid-19», — прокомментировали в учреждении.





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