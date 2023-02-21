Сегодня 14:01 — ВалютаКаким будет курс доллара в Украине весной 2023 года: прогноз

Весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривна будет укрепляться.

Как отметил экономист Олег Гетман, учитывая то, что 90% сделок происходят безналично по фиксированному курсу 36,6 грн/долл., динамику курса задает НБУ. Поэтому, по его мнению, обращать внимание на то, что происходит в наличном направлении не стоит.

«Что касается прогнозов. Есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика

. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а, наоборот, может еще и укрепляться гривна», — считает эксперт.

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Наличный курс доллара будет колебаться возле фиксированного — «плюс-минус три-четыре гривны», прогнозирует Гетман.

21 февраля курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек — до 39,95 грн/долл., а относительно евро курс гривны не изменился и составляет 42,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,50 грн за долл., евро — 41,70 грн за евро.

Справка Finance.ua:



директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозровал, что в течение 20-26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация, и наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5 — 41 грн/долл.;

аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро — от 42,20 до 44,25 гривень;

экономист Сергей Фурса отмечал, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

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