Украинские компании массово отказываются работать на территории РФ из-за войны с Украиной. Об этом сообщает Опендатабот.

Ниже — перечень бизнесов, прекративших сотрудничество с россиянами. Большинство этих компаний разместили на своих сайтах антивоенные баннеры и призывы выходить на массовые протесты против войны.

Список будет пополняться.

Онлайн-сервисы

Jooble — международный сайт по поиску работы, которым каждый день пользуются миллионы людей в 71 стране мира. Осуждая военную агрессию Российской Федерации, Jooble прекратил работу служб компании в доменах зон ru и by.

Djinni — сайт поиска вакансий для IT-сферы. Больше не работает с бизнесом и пользователями из России и Беларуси. Компания осудила войну и поддержала ВСУ.

Freelancehunt — одна из самых популярных фриланс-бирж для поиска заказов. Заблокировала российских пользователей с возможностью вывода средств.

Tiu.ru — один из крупнейших маркетплейсов на российском рынке, основанный украинскими разработчиками. Ежемесячно платформу посещало более 20 млн пользователей, а оборот превышал $100 млн. Tiu.ru, который был произведен как аналог китайской Alibaba.com, теперь стал недоступен в России. Сообщив об этом в соцсетях, маркетплейс приложил к своему заявлению список российских городов и будущих антивоенных митингов.

Megogo — провайдер цифрового и развлекательного контента. Онлайн-кинотеатр Megogo, основанный в 2011 году и ставший одним из крупнейших на рынке России, больше не будет транслировать там фильмы и сериалы: после начала боевых действий он отозвал франшизу, пообещав пользователям вернуть деньги за подписки. Кроме того, сервис удалил из своей библиотеки все русские фильмы и открыл бесплатный доступ для всех украинских пользователей.

Parimatch — украинский сервис онлайн-ставок и букмекерской деятельности. Покидает российский рынок и отменяет франшизу из России.

Читайте также: Российские акции исключат из S&P Dow Jones Indices

Производители программного обеспечения

Readdle — украинская продуктовая IT-компания, занимающаяся разработкой популярных приложений: Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars, почтового клиента Spark и B2B-продукта Fluix. Удалила свой софт из российского App Store и Google Play.

Производители продукции

Nemiroff — один из самых популярных производителей алкогольных напитков. Украинский бренд, производственные мощности которого расположены в Немирове Винницкой области, упразднил лицензию на производство своей продукции в России.

Sister’s Aroma — компания-производитель парфюмерии. Закрывает франшизу для всех партнеров из России и Белоруссии.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Санкции уничтожат любой аппетит к инвестициям в РФ — Goldman Sachs

Решения для бизнеса и финансов

Poster POS — программное обеспечение для рестораторов и система клиентского учета. Отключили 10 тысяч российских кафе и ресторанов от своей системы. Poster не будет предоставлять услуги для территории Беларуси и России. Компания призвала россиян выходить на антивоенные митинги.

Serpstat — онлайн-сервис для маркетологов и SMM-специалистов, основанный в Одессе в 2013 году. Сервис Serpstat заблокировал пользователей из РФ без возврата денег за тарифы до завершения войны.

KUNA.io — сервис обмена криптовалют, криптобиржа. Полностью исключила рубль с торгов и учредила благотворительный криптофонд.

Letyshops — кэшбек-сервис, возвращающий часть средств из покупок в интернет-магазинах Украины и мира. Компания приостановила работу сервиса в России. На сайте отображается сообщение «Сейчас сервис недоступен в этом регионе».

Битрикс24 (Украина) — система корпоративного управления для бизнеса, помогающая автоматизировать процессы. Украинский офис больше не сотрудничает с компанией-разработчиком в России. В компании отметили, что все свои проекты начали сворачивать еще до начала войны.

inCust — платформа для взаимодействия с покупателями, партнерами и рабочими. Закрыли доступ клиентам из России и Белоруссии. Осудили войну и призвали выйти на улицы на антивоенные митинги.

Pics.io — система, изменяющая способы поиска, повторного использования, обновления и обмена цифровым контентом. Компания решила прекратить какие-либо деловые отношения с существующими и потенциальными клиентами из РФ. В дальнейшем компания будет блокировать доступ из России в любой сервис.

eSputnik — одна из ведущих компаний в сфере direct-маркетинга. Создание сервисов для оптимизации каналов коммуникации B2C: email, SMS, Viber, App Inbox, web и мобильные push-уведомления. Прекращают работу с клиентами из России и Беларуси. Для компании российский и белорусский рынки составляли существенную клиентскую базу. Учредители компании решительно осудили российское военное наступление на Украину и обратились к россиянам с требованием выйти на антивоенный митинг.

Список постоянно обновляется.

Читайте также: Международные компании и бренды, пославшие Россию туда, куда уже ушел российский корабль

Источник