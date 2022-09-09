Во-первых, Постановление Правления НБУ № 197 от 2 сентября, которым он внес очередные изменения в работу всего валютного рынка. Они вступили в силу с 6 сентября и коснутся практически всех клиентов, работающих с валютой.

А именно:

По наличному рынку. Теперь НБУ в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, включил всю сумму приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половину от него, как было раньше.

Это расширяет формальную возможность для банков увеличить продажу наличной валюты населению. Для обеспечения ею 7 сентября НБУ уже провел продажу наличной валюты 12 системно важным банкам в сумме около $100 млн. А 12 сентября пообещал сделать то же и по наличному евро.

Рассчитывать на то, что этих двух операций в долларах и евро банковской системе хватит на закрытие всех проблем с наличной валютой не стоит. Но начало положено. Теперь для рынка очень важно, чтобы НБУ продолжил это делать своевременно и в необходимых объемах.

Для клиентов-юридических лиц регулятор предложил провести реструктуризацию кредитной задолженности перед нерезидентами на условиях не хуже условий реструктуризации Украиной своих внешних долгов. И для этого разрешил им покупать валюту для оплаты процентов по таким кредитам при соблюдении ряда условий.

Сама по себе рекомендация Нацбанка хорошая. Но она скорее всего останется только рекомендацией, так как кредиторы-нерезиденты вряд ли согласятся с отсрочкой погашения им коммерческих долгов практически на условиях кредитования государства. Они захотят более высокого уровня кредитных ставок, справедливо полагая, что кредиты бизнесу более рисковые и должны быть соответственно более дорогими для заемщика.

Покупка валюты бизнесом для расчетов в СКВ и валютный надзор банков. Самое «опасное» нововведение Нацбанка. Он определил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте клиент должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту и только затем (по необходимости) покупать ее на межбанке.

Иными словами, клиенты теряют право покупать валюту при ее наличии на своих счетах. Это на первом этапе увеличит предложение валюты на торгах и расчеты в ней украинских контрагентов за счет остатков на их счетах.

Но затем достаточно быстро снизит общую валютную ликвидность банков в виде остатков средств на корсчетах в иностранных банках, поскольку клиенты потратят валюту. Параллельно с этим компании-экспортеры уменьшат завод валютной выручки в страну только до тех объемов средств, которые им необходимы в гривневом эквиваленте для поддержания хоздеятельности в Украине. Бизнесу явно не понравится ситуация с ограничениями свободы в выборе и расходовании собственных заработанных средств.

Выиграет ли от этого банковская система уже в среднесрочной и долгосрочной перспективе — большой вопрос.

Чтобы клиенты вообще не расслаблялись, регулятор потребовал от банков продолжать валютный контроль над экспортными и импортными операциями украинских предприятий, даже если те предоставили документы о прекращении обязательств путем взаимозачета. Это добавит работы банкирам и создаст множество спорных ситуаций для их клиентов в части угрозы получения штрафов от чиновников за несоблюдение валютного законодательства.

Поэтому последние два нововведения Нацбанка решают только краткосрочные задачи и могут создать дополнительные проблемы всему валютному рынку.

Во-вторых, решения НБУ по учетной ставке и не только по ней. Среди участников валютного рынка ходили упорные слухи о том, что Нацбанк 8 сентября опять проведет коррекцию официального курса в сторону девальвации гривны и параллельно с этим начнет «играть» с учетной ставкой.

В итоге чиновники не только сохранили ставку на том же уровне 25% годовых, но и в ответах на вопросы журналистов пояснили, что пока не видят смысла в коррекции официального курса на опасениях дальнейшего роста инфляции в Украине.

Это несколько успокоило разволновавшихся клиентов и население, но наличный курс доллара и евро все равно подрос. Причина — теперь уже еще одно решение Нацбанка о выкупе очередных долговых бумаг Минфина Украины на 15 млрд гривен. Эмиссия никогда не шла на пользу нацвалюте и этот раз не стал исключением. Ценники обменок и касс банков пошли в полный разнобой. А многие особо впечатлительные владельцы обменок сразу подняли свои курсы продаж доллара и евро на 50−60 копеек, и даже более.

Кроме этого, перед владельцами обменок уже отчетливо замаячило скорое увеличение на них налоговой нагрузки в виде фиксированных авансовых платежей на прибыль, что они немедленно и с упреждением во времени тут же начали закладывать в курс продажи валюты для покрытия своих предстоящих затрат. То есть финансисты снова попытаются все свои налоговые расходы перенести на покупателей валюты, а не станут сокращать свою прибыль.

В-третьих, заседание ЕЦБ 8 сентября. Европейский регулятор для борьбы с растущей инфляцией наконец-то набрался смелости и рекордно поднял ключевую ставку сразу на 0,75 % годовых. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 1,25%, 1,50% и 0,75% соответственно. И произойдет это уже с 14 сентября 2022 года.

В итоге, произошли очередные ралли по паре евро/доллар, что немедленно отражалось на курсе евро относительно гривны. Чтобы понимать, что происходило 8 сентября на международных площадках по паре евро/доллар, достаточно посмотреть на график данной пары за этот день:

А вот, как среагировали международные рынки в целом на напряженную ситуацию до, во время и после оглашения решений ЕЦБ, то есть с 7 сентября до середины дня 9-го сентября:

В итоге, как минимум, все три вышеперечисленных внутриукраинских и международных фактора создали условия, чтобы всем участникам нашего валютного рынка (как межбанка, так и наличного) было не скучно. А пик спекулятивных операций по наличному доллару и евро пришелся на четверг-пятницу.

Из позитивного для гривны в эти дни можно отметить увеличение ЗВР до $25,4 млрд за счет активной помощи Украине нашими западными партнерами,а также подтверждение того, что это не последняя финансовая поддержка нашей страны. В целом, НБУ ожидает, что до конца 2022 года Украина получит $12 млрд анонсированной помощи от международных партнеров, в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Подводя итоги недели и делая прогноз на эти субботу и воскресенье, следует отметить, что на этих выходных большинство владельцев обменок финкомпаний захотят несколько отдохнуть от стресса из-за вышеперечисленных новостей. И станут работать в формате «с оборота» с сохранением широкого спреда между курсами покупки и продажи валюты в пределах от 20 до 90 копеек и по доллару, и по евро.

Курсы наличных валют на 10 — 11 сентября

Котировки доллара в большинстве обменников в эти выходные будут в пределах коридора: прием 40,90 — 41,55 гривен, продажа в пределах 41,60 — 41,95 гривен.

Котировки евро. Владельцы обменок будут ориентироваться на соотношение пары евро/доллар на международных рынках по состоянию на вечер пятницы 9 сентября, то есть в пределах потенциального коридора 0,99−1,015 доллара за евро с коррекцией своих ценников на близость региона к зоне боевых действий и с поправкой на свои индивидуальные возможности. Как правило, это объем имеющейся у них свободной гривны и наличной валюты, а также уровень платежеспособного спроса со стороны населения.

В большинстве обменок котировки евровалюты будут находиться в пределах: прием 40,20 — 40,95 гривен и продажа 41,15 — 41,70 гривен.

Автор:

Аналитик

Алексей Козырев

Пишет на темы:

Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы

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