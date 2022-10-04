В 2022 году мировая экономика замедлилась. Если в 2021 году реальный ВВП вырос на 6,2%, то в 2022 году прогнозируется 3%, а в 2023 — 2,9%. Но в долгосрочной перспективе экономика будет расти, и к 2035 году аналитики ожидают удвоение мирового ВВП. Вот какие экономики будут в лидерах в 2036 году.
1 место
🇨🇳 Китай
Китай станет экономическим лидером к 2030 году. Ожидалось, что это произойдет раньше, но торговые войны и жесткие меры борьбы с COVID в Поднебесной затормозили этот процесс примерно на два года.
В 2021 году размер экономики Китая был 16,8 трлн долларов. В 2022 году ожидаемый рост ВВП составит 2,8%.
Место в 2021 году: второе
ВВП в 2036 году: 55,1 трлн долларов
2 место
🇺🇸 США
На текущий момент крупнейшая экономика, размер которой оценивается в 22,9 трлн долларов.
В 2022 году реальный американский ВВП упал на 1,6% в первом квартале и на 0,6% во втором, что означает наступление рецессии
Место в 2021 году: первое
ВВП в 2036 году: 43,2 трлн долларов
3 место
🇮🇳 Индия
Страна показывает впечатляющие темпы роста: ВВП с 949 млрд долларов в 2006 году вырос до 3,1 трлн долларов в 2022 году, то есть в 3 раза.
Ожидается, что в следующие 15 лет показатель снова утроится, а третьей экономикой мира Индия станет к 2031 году. В пользу страны, кроме всего прочего, играет демография — численность населения и низкий средний возраст — он на 20 лет ниже, например, чем в Японии, которая сейчас на третьей строчке
Место в 2021 году: четырнадцатое
ВВП в 2036 году: 10,8 трлн долларов
4 место
🇩🇪 Германия
Немецкая экономика сильно пострадала, лишившись доступа к дешевым энергоресурсам, и, вероятно, впадет в рецессию. По итогам 2022 года рост ВВП ожидается на уровне 1,4%, а в 2023 году — 1,3%.
Чтобы защитить бизнес и потребителей от последствий инфляции и стимулировать экономику, правительство запланировало потратить 65 млрд евро. Но такие меры могут лишь подогреть инфляцию
Место в 2021 году: четвертое
ВВП в 2036 году: 7,4 трлн долларов
5 место
🇯🇵 Япония
Экономика испытывает трудности на фоне роста инфляции, ограничений в цепочках поставок и новых волн COVID. А еще центральный банк страны не спешит поднимать ключевую ставку, в то время как в других странах монетарная политика ужесточается. Значит, возможны ускорение инфляции и ослабление иены.
В июле МВФ снизил прогноз роста ВВП на 2022 год до 1,7%
Место в 2021 году: третье
ВВП в 2036 году: 6,8 трлн долларов
6 место
🇬🇧 Великобритания
Прогноз роста ВВП в 2022 году — 3,1— 3,6%, после чего последуют два года замедления экономики.
Страна, вероятно, войдет в рецессию уже в этом году — во многом из-за всплеска инфляции: можно ожидать 17% в первой половине 2023 года. И многое будет зависеть от холодов зимой. Так или иначе, двузначной инфляции развитые экономики не видели с 1980 года
Место в 2021 году: пятое
ВВП в 2036 году: 5,5 трлн долларов
7 место
🇫🇷 Франция
В 2021 году экономика страны оценивалась в 2,9 трлн долларов. Ожидается, что в 2022 году она вырастет на 2,7%, а в 2023 году — всего на 1%.
В стране также высокая инфляция: в августе она была на уровне 5,8% годовых. Ее пик также должен прийтись на зиму 2023 года
Место в 2021 году: шестое
ВВП в 2036 году: 4,7 трлн долларов
8 место
🇮🇩 Индонезия
Здесь все неплохо: по прогнозам, экономика страны вырастет на 5,4% в 2022 году и на 5% — в 2023. Инфляция в 2022 году держится на уровне 4,6%, а к июню 2023 ждут 6%.
Но это временные трудности. Через 15 лет экономика Индонезии, как ожидается, будет на восьмом месте в мире, а к 2045 — на четвертом
Место в 2021 году: семнадцатое
ВВП в 2036 году: 4,1 трлн долларов
9 место
🇧🇷 Бразилия
Это развивающаяся экономика, ориентированная на экспорт ресурсов, и подорожание сырья в целом играет ей на руку. В 2021 году ее размер составил 1,6 трлн.
В 2022 году рост экономики ожидается на уровне 2,26—2,39%. Оптимизм внушает то, что ВВП во втором квартале вырос на 1,2%, а инфляция снизилась с 12% в апреле до 8,7% в августе
Место в 2021 году: одиннадцатое
ВВП в 2036 году: 4 трлн долларов
10 место
🇷🇺 Россия
Экономика страны во многом схожа и сопоставима с бразильской. В 2021 году ее размер был также 1,6 трлн.
Ввиду санкций и разрыва экономических цепочек дела у России в ближайшие годы будут обстоять хуже. По итогам 2022 года ожидается падение ВВП на 2,9%, а к 2024 экономика должна выйти на рост. А по итогам пятнадцати лет она может быть в первой десятке, вытеснив оттуда Италию, Канаду и Испанию
Место в 2021 году: двенадцатое
ВВП в 2036 году: 3,5 трлн долларов
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Источник: World Economic League Table 2022. Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает общую денежную стоимость всех товаров и услуг для конечного потребления, произведенных в стране за год. Планомерное увеличение этого показателя означает экономический рост. Отрицательные темпы роста ВВП два квартала подряд называют рецессией. Реальный ВВП учитывает объем производства, а не цену, чтобы инфляция не искажала данные
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