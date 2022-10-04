В 2022 году мировая экономика замедлилась. Если в 2021 году реальный ВВП вырос на 6,2%, то в 2022 году прогнозируется 3%, а в 2023 — 2,9%. Но в долгосрочной перспективе экономика будет расти, и к 2035 году аналитики ожидают удвоение мирового ВВП. Вот какие экономики будут в лидерах в 2036 году.

1 место

🇨🇳 Китай

Китай станет экономическим лидером к 2030 году. Ожидалось, что это произойдет раньше, но торговые войны и жесткие меры борьбы с COVID в Поднебесной затормозили этот процесс примерно на два года.

В 2021 году размер экономики Китая был 16,8 трлн долларов. В 2022 году ожидаемый рост ВВП составит 2,8%.

Место в 2021 году: второе

ВВП в 2036 году: 55,1 трлн долларов

2 место

🇺🇸 США

На текущий момент крупнейшая экономика, размер которой оценивается в 22,9 трлн долларов.

В 2022 году реальный американский ВВП упал на 1,6% в первом квартале и на 0,6% во втором, что означает наступление рецессии

Место в 2021 году: первое

ВВП в 2036 году: 43,2 трлн долларов

3 место

🇮🇳 Индия

Страна показывает впечатляющие темпы роста: ВВП с 949 млрд долларов в 2006 году вырос до 3,1 трлн долларов в 2022 году, то есть в 3 раза.

Ожидается, что в следующие 15 лет показатель снова утроится, а третьей экономикой мира Индия станет к 2031 году. В пользу страны, кроме всего прочего, играет демография — численность населения и низкий средний возраст — он на 20 лет ниже, например, чем в Японии, которая сейчас на третьей строчке

Место в 2021 году: четырнадцатое

ВВП в 2036 году: 10,8 трлн долларов

4 место

🇩🇪 Германия

Немецкая экономика сильно пострадала, лишившись доступа к дешевым энергоресурсам, и, вероятно, впадет в рецессию. По итогам 2022 года рост ВВП ожидается на уровне 1,4%, а в 2023 году — 1,3%.

Чтобы защитить бизнес и потребителей от последствий инфляции и стимулировать экономику, правительство запланировало потратить 65 млрд евро. Но такие меры могут лишь подогреть инфляцию

Место в 2021 году: четвертое

ВВП в 2036 году: 7,4 трлн долларов

5 место

🇯🇵 Япония

Экономика испытывает трудности на фоне роста инфляции, ограничений в цепочках поставок и новых волн COVID. А еще центральный банк страны не спешит поднимать ключевую ставку, в то время как в других странах монетарная политика ужесточается. Значит, возможны ускорение инфляции и ослабление иены.

В июле МВФ снизил прогноз роста ВВП на 2022 год до 1,7%

Место в 2021 году: третье

ВВП в 2036 году: 6,8 трлн долларов

6 место

🇬🇧 Великобритания

Прогноз роста ВВП в 2022 году — 3,1— 3,6%, после чего последуют два года замедления экономики.

Страна, вероятно, войдет в рецессию уже в этом году — во многом из-за всплеска инфляции: можно ожидать 17% в первой половине 2023 года. И многое будет зависеть от холодов зимой. Так или иначе, двузначной инфляции развитые экономики не видели с 1980 года

Место в 2021 году: пятое

ВВП в 2036 году: 5,5 трлн долларов

7 место

🇫🇷 Франция

В 2021 году экономика страны оценивалась в 2,9 трлн долларов. Ожидается, что в 2022 году она вырастет на 2,7%, а в 2023 году — всего на 1%.

В стране также высокая инфляция: в августе она была на уровне 5,8% годовых. Ее пик также должен прийтись на зиму 2023 года

Место в 2021 году: шестое

ВВП в 2036 году: 4,7 трлн долларов

8 место

🇮🇩 Индонезия

Здесь все неплохо: по прогнозам, экономика страны вырастет на 5,4% в 2022 году и на 5% — в 2023. Инфляция в 2022 году держится на уровне 4,6%, а к июню 2023 ждут 6%.

Но это временные трудности. Через 15 лет экономика Индонезии, как ожидается, будет на восьмом месте в мире, а к 2045 — на четвертом

Место в 2021 году: семнадцатое

ВВП в 2036 году: 4,1 трлн долларов

9 место

🇧🇷 Бразилия

Это развивающаяся экономика, ориентированная на экспорт ресурсов, и подорожание сырья в целом играет ей на руку. В 2021 году ее размер составил 1,6 трлн.

В 2022 году рост экономики ожидается на уровне 2,26—2,39%. Оптимизм внушает то, что ВВП во втором квартале вырос на 1,2%, а инфляция снизилась с 12% в апреле до 8,7% в августе

Место в 2021 году: одиннадцатое

ВВП в 2036 году: 4 трлн долларов

10 место

🇷🇺 Россия

Экономика страны во многом схожа и сопоставима с бразильской. В 2021 году ее размер был также 1,6 трлн.

Ввиду санкций и разрыва экономических цепочек дела у России в ближайшие годы будут обстоять хуже. По итогам 2022 года ожидается падение ВВП на 2,9%, а к 2024 экономика должна выйти на рост. А по итогам пятнадцати лет она может быть в первой десятке, вытеснив оттуда Италию, Канаду и Испанию

Место в 2021 году: двенадцатое

ВВП в 2036 году: 3,5 трлн долларов

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Источник: World Economic League Table 2022. Валовой внутренний продукт (ВВП) отражает общую денежную стоимость всех товаров и услуг для конечного потребления, произведенных в стране за год. Планомерное увеличение этого показателя означает экономический рост. Отрицательные темпы роста ВВП два квартала подряд называют рецессией. Реальный ВВП учитывает объем производства, а не цену, чтобы инфляция не искажала данные

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