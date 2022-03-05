Ежедневно зарубежные товары продолжают покидать российский рынок. На фоне санкций компании одна за другой объявляют о паузе сотрудничества с нашей страной. Портал “Про Город” подготовил актуальные данные о таких предприятиях в Чувашии.
Автопром одним из первых почувствовал на себе последствия недавно введенных ограничений. Иностранные автопроизводители уже остановили отгрузку автомобилей под брендами:
- Volkswagen — приостановили поставки автомобилей;
- Skoda — приостановили поставки автомобилей;
- Mazda — приостановили поставки автомобилей.
Что касается технологий:
- Apple — полный выход с рынка, блокирование сервиса Apple Pay;
- Samsung — приостановили поставки телефонов и чипов, блокирование сервиса Samsung Pay;
- Microsoft — приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России;
- HP — приостановила продажи;
- Siemens — приостановила поставки;
- Ericsson — приостановила поставки;
- Dell — приостановила поставки;
Одежда, аксессуары и интернет-заказы:
- ASOS — временно приостановили доставку товаров;
- iHerb — приостановили поставки на неопределенный срок;
- Swarovski — приостановили поставки;
- Nike — временно прекратила доставку заказов из интернет-магазина.
Электронная коммерция:
- Mastercard — отключили от обслуживания попавшие под санкции банки страны;
- PayPal — закрыли регистрацию новых пользователей из России;
- Paysera — остановили переводы, закрыли счета российских клиентов;
- Visa — отключили от обслуживания попавшие под санкции российские банки.
Культура и развлечения:
- Disney — отказ от проката фильмов;
- Sony — отказ от проката фильмов;
- Warner Bros. — отказ от проката фильмов;
- Universal — отказ от проката фильмов;
- CD Projekt RED — приостановили продажи игр;
- Valve — отключили оплату российскими картами в Steam.
Ранее мы сообщали, что Типшем Сашук выпустил новую песню на чувашском языке про санкции, доллары и дорогие машины.