Ежедневно зарубежные товары продолжают покидать российский рынок. На фоне санкций компании одна за другой объявляют о паузе сотрудничества с нашей страной. Портал “Про Город” подготовил актуальные данные о таких предприятиях в Чувашии.

Автопром одним из первых почувствовал на себе последствия недавно введенных ограничений. Иностранные автопроизводители уже остановили отгрузку автомобилей под брендами:

Volkswagen — приостановили поставки автомобилей;





Skoda — приостановили поставки автомобилей;





Mazda — приостановили поставки автомобилей.

Что касается технологий:

Apple — полный выход с рынка, блокирование сервиса Apple Pay;





Samsung — приостановили поставки телефонов и чипов, блокирование сервиса Samsung Pay;





Microsoft — приостановила продажи новых продуктов и предоставление услуг в России;





HP — приостановила продажи;





Siemens — приостановила поставки;





Ericsson — приостановила поставки;





Dell — приостановила поставки;

Одежда, аксессуары и интернет-заказы:

ASOS — временно приостановили доставку товаров;





iHerb — приостановили поставки на неопределенный срок;





Swarovski — приостановили поставки;





Nike — временно прекратила доставку заказов из интернет-магазина.

Электронная коммерция:

Mastercard — отключили от обслуживания попавшие под санкции банки страны;





PayPal — закрыли регистрацию новых пользователей из России;





Paysera — остановили переводы, закрыли счета российских клиентов;





Visa — отключили от обслуживания попавшие под санкции российские банки.

Культура и развлечения:

Ранее мы сообщали, что Типшем Сашук выпустил новую песню на чувашском языке про санкции, доллары и дорогие машины.