Международное обозрение

Экономика – главное поле битвы разразившейся Третьей мировой. Меры экономического давления на Россию уже столь масштабны, что и Евросоюз, и США признают: возможности близки к исчерпанию. Удастся ли привлечь к блокаде ведущие незападные экономики (Китай), чтобы замкнуть кольцо? Что изменится на Корейском полуострове после президентских выборов в Южной Корее? Как в Пакистане относятся к идее Большой Евразии? Смотрите сегодня, 18 марта, в 23:00 и завтра в 10:00 свежий выпуск передачи «Международное обозрение» с Фёдором Лукьяновым на телеканале «Россия-24».

Выпуск в прямом эфире

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Гости:

Джордж Биби , вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов (Вашингтон)

, вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов (Вашингтон) Чжоу Бо , старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа (Пекин)

, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа (Пекин) Александр Ломанов , заместитель директора ИМЭМО им. Примакова РАН

, заместитель директора ИМЭМО им. Примакова РАН Иван Зуенко , старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России

, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Олег Ремыга , руководитель направления «Китай» Московской школы управления «Сколково»

, руководитель направления «Китай» Московской школы управления «Сколково» Асад Дуррани , дипломат, экс-директор Межведомственной разведки Пакистана

, дипломат, экс-директор Межведомственной разведки Пакистана Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин (Сеул)

Ведущий:

В этом выпуске

Экономика – главное поле битвы разразившейся Третьей мировой. Может ли мир скатиться от холодной к горячей войне, которая имеет шанс стать атомной? Работает ли ещё ядерное сдерживание? США не исключают введения морской торговой блокады против России. Возможно ли это?

Меры экономического давления на Россию уже столь масштабны, что и Евросоюз, и Соединённые Штаты признают: возможности близки к исчерпанию. Удастся ли привлечь к блокаде ведущие незападные экономики, чтобы замкнуть кольцо? Байден лично позвонил Си Цзиньпину, чтобы предостеречь от поддержки России. Что думают о происходящем в Китае, позиция которого для Москвы принципиальна?

На президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от правоконсервативной оппозиции Юн Сок Ёль. Что изменится после этих выборов на Корейском полуострове? Можно ли ожидать изменений между Россией и КНДР? Стоит ли ждать нового раунда ракетно-ядерной программы?

Первым иностранным собеседником Владимира Путина после начала операции на Украине стал премьер-министр Пакистана Имран Хан. Исламабад уклоняется от оценок, призывая к миру, и рассчитывает укреплять связи с Россией. Как в Пакистане относятся к идее Большой Евразии?

Телепередача «Международное обозрение» выходит по пятницам на канале «Россия-24». Это продолжение тележурнала «Международная панорама», который в СССР смотрели по воскресеньям. Запись предыдущей передачи от 11 марта 2022 г. можно посмотреть по ссылке.

Первая экономическая. Эфир передачи «Международное обозрение» от 11.03.2022 г.

Фёдор Лукьянов

Тотальная экономическая война против России. Можно ли отделить экономику самой большой страны от остального мира? Иранская ядерная сделка как попытка снизить цены на нефть – Вашингтон ищет пути обхода своих же санкций. Продуктовая безопасность больше не удел самых бедных. Что будет с ценами на еду? Смотрите эфир передачи «Международное обозрение» с Фёдором Лукьяновым на телеканале «Россия-24».

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