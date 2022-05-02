Второго числа Money Today сообщила, что Kakao Bank, лидер южнокорейского финтеха, предоставит Coinone, одной из четырех крупнейших криптовалютных бирж в Корее, счета на настоящее имя для ввода и вывода средств.

По данным банковской отрасли и индустрии виртуальных активов, Kakao Bank проводит практические консультации с Coinone в течение примерно четырех месяцев с начала этого года. Индустрия прогнозирует, что уже в июне или июле можно будет связать учетные записи Kakao Bank с реальным именем и Coinone. Говорят, что большая часть переговоров между Kakao Bank и Coinone завершена. Ожидается, что Kakao Bank будет использовать комплексную проверку системы Coinone по борьбе с отмыванием денег (AML), предоставляя финансовым органам необходимые элементы в соответствии с Законом об использовании специальной финансовой информации (далее — Специальный закон).

В частности, в бизнес-отчете, представленном Комиссией по финансовым услугам в прошлом месяце, говорится, что был включен план по расширению банковских и рыночных бирж KRW, которые предоставляют счета на реальные имена для бирж виртуальных активов, с целью открытия пар с KRW во второй половине года.

«Ожидается, что около трех бирж виртуальных активов во второй половине этого года подпишут контракт на открытие счетов с реальными именами в банках и откроют рынки KRW», — говорится в сообщении регулятора.

Coinone в настоящее время сотрудничает с NH Nonghyup Bank для ведения бизнеса

с проверкой подлинности имени. Если Coinone вступает в партнерство с Kakao Bank, то контракт с NH Nonghyup Bank должен быть расторгнут в соответствии с негласным принципом «одна компания, один банк».

Индустрия виртуальных активов воспринимает выход Kakao Bank на биржевой бизнес как нечто само собой разумеющееся. Kakao Bank подчеркивал свою идентичность как «платформенной компании», которая сильно отличается от традиционных банков. Он обнародовал планы по созданию новой модели доходов в таких областях, как электронная коммерция, права интеллектуальной собственности, контент и путешествия/отдых.

Кроме того, холдинговая компания Kakao рассматривала блокчейн и виртуальные активы как растущий бизнес следующего поколения и активно участвует в индустрии, например, создала дочернюю компанию Ground X и дочернюю компанию Crust (CRU) для продвижения глобального блокчейн-бизнеса. Есть также связанная с Kakao блокчейн-платформа Klaytn (KLAY).

«Мы рассматриваем различные способы участия в бизнесе виртуальных активов для расширения новой отрасли», — заявил Kakao Bank.

Конкурент интернет-банкинга K-Bank недавно предоставил криптобирже Upbit учетную запись на настоящее имя, что, как полагают, также оказало влияние.

Считается, что Coinone может расширить свою долю на рынке через Kakao Bank. Что касается интернет-банков, то пользователи бирж виртуальных активов предпочитают их из-за того преимущества, что они могут открывать неличные счета. Отраслевая реальность такова, что Upbit и K-Bank стали беспроигрышными партнерами друг для друга.

Между тем, по состоянию на 2021 год операционная выручка Upbit составляет около 3,2 трлн вон, Bithumb — 1 трлн вон и Coinone — 180 млрд вон.