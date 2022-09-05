Если бы мы были желтым банком, мы бы написали — никак. И поставили точку. И все бы нами восхищались. Но мы не желтый и не банк, поэтому расскажем, как запустить рекламу. И вы встанете и пойдете это делать

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Предположим вы пришли ко мне и сказали: «Валера, хочу уже запустить рекламу, что делать?». Я бы сказал: «Смотря какую» и началось бы целеполагание.

Шаг 1. Определяемся с форматом

Итак, сначала определимся, какую рекламу можно запустить в Telegram

Условно-таргетированную через официальную рекламную платформу Telegram Ads.

Тематическо-автоматическую через рекламные биржи

Тематическую — вручную через владельцев Телеграм-каналов

Шаг 2. Разбираемся с аудиторией

Допустим, вы продаете растительное молоко. Это то, которое дает не корова, а гречка.

Для веганов

Для зожников

Тех, у кого непереносимость лактозы

Для мамочек — кашу на нём варить

Для прочих интересующихся

После этого подумаем, чем эти люди интересуются и на какие каналы в Телеграме могут быть подписаны:

ПП рецепты

Мамочки Брянска

Спорт — сила

Локальные лайфстайл-блогеры

Локальные фудблогеры

Шаг 3. Формируем сообщение

Что надо помнить, когда создаете рекламный пост для размещения где угодно?

Зацепите ЦА так, чтобы её долго не отпускало. Сразите фактом, напугайте последствиями, рассмешите — лишь бы не пролистали и прочитали.

Предлагайте решение их болей. Да, всё как по учебнику.

Будьте немножко инфоцыганом. Предлагайте скидку за заказ при переходе из группы, стакан молока, бесплатные материалы или смешные стикеры в личку

1 пост — 1 смысл. Не пытайтесь рассказать всё и сразу

Будьте понятны. Проще – лучше.

Шаг 4. Выбираем каналы.

Можно посидеть несколько часов в поиске Телеграма, можно заставить подбирать каналы биржу, а можно попросить нас. Как вам подбирать так же? Приоткроем завесу тайны.

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Не забудьте посмотреть статистику размещения. Обратите внимание на вовлеченность, охваты. Люди прирастают или убывают. Оставляют ли комментарии. Посмотрите на стоимость 1 контакта. А рекламы вообще много размещают?

Критерии хорошего канала:

Просмотров не меньше 30% от количества аудитории — так станет понятно, что аудитория «живая»

Посты публикуются регулярно, за ними следят, отвечают на комментарии, если они есть

Реклама не чаще 2-3 раз в неделю или реже. Не стоит обращаться в паблики, где бомбят рекламой — аудиторию это раздражает, она будет ставить канал на мьют или вовсе уходить

Канал растёт — это означает, что его продвижением занимаются

В этом канале ваша реклама будет уместна. Не стоит в общественно-политическом паблике рассказывать о своей группе с маркетинговыми исследованиями. Да, ядро вашей ЦА там есть, но готовы ли они сейчас читать про исследования?

Они дают статистику

Если вы пошли по пути автоматического размещения рекламы на биржах, то тут можно задать параметры: тематика, гео, охват поста, количество подписчиков и смело нажимать на кнопку.

Если вы размещаетесь вручную, обязательно обговорите все детали с владельцем канала: в какое время выйдет реклама, сколько провисит в топе, откроют ли комменты и т. д.

Шаг 5. Наконец-то запускаемся

Смотрим, как заходит каждый пост. Дышим ровно, пьем растительное молоко. Если комменты открыты, можно пообщаться с людьми от имени бренда или себя-любимого – дискуссии это всегда хорошо.

Шаг 6. Анализируем выходы

Обращаем внимание на:

Просмотры

Вовлеченность (ER)

Переходы и цитирование

Комментарии аудитории и их тональность

CPM

Бонус-трек: Telegram Ads

Мы рассмотрели один сценарий, но есть и другой, самый интересный и непонятный – запуск официальной рекламы в Телеграме или как мы ее назвали «условно-таргетированная».

Что по особенностям?

Запуск только через агентство.

Длина рекламного сообщения 160 символов и отдельно ссылка на канал, бот или отдельное сообщение в канале, например, пост про распродажу.

Без фото и видео – только текст, только хардкор в лучших традициях твиттера.

Все креативы проходят модерацию — обычно это занимает 1 рабочий день.

Канал должен быть «живым» и нести пользу конкретному пользователю телеграм.

Нельзя вносить изменения в канал — рекламная кампания останавливается, и её нужно будет снова отправлять на модерацию. Да, даже менять аватарку.

Рекламодатель оплачивает только полностью отразившийся пользователю пост с рекламой.

Подводный камень номер раз. Нельзя провести анализ целевой аудитории, потому что Телеграм не собирает данные о поле, возрасте или интересах пользователей. Поэтому указываем только язык в настройках рекламы. Russian, угу.

Подводный камень номер два. Такая реклама работает только на основе ставок рекламодателя – она определяется за 1 000 показов.

Подводный камень номер три. Сообщение будет показываться всем подписчикам — независимо от того, подписаны они на канал или нет.

Запуск на примере

Выбираем, где хотим показываться. Нужны конкретные паблики или направленность. Мы умеем проверять живой ли аккаунт, нет ли ботов, выходят ли публикации, подходит ли по тематике.

Не забудьте про гео. Несмотря на то, что выбрать географию в настройках нельзя, можно ориентироваться на городские новостные и не очень паблики. «Тюмень прекрасная«, «Самара – город сад», »Мы из Урюпинска» – это и будет нашим гео.

Красная тряпка для быка – это показатель CPF (cost per follower – цена за подписчика). Вся реклама должна сводиться к анализу этого показателя. Рыночная норма сейчас – 0,5-0,7 евро.

В Telegram Ads вы сами выбираете ставку показа. Если цена ставки выше, то вас точно покажут.

Контент в Telegram Ads

Главное правило рекламы в Telegram Ads – никто не должен знать о Telegram Ads.

То есть ваша реклама должна органически вписываться в канал или в тематику, в которую вы целитесь. Хорошо заходит реклама, в которой в тексте есть отсылка к городу или фан-факт по теме канала.

А что дальше?

Привлекли вы пользователя на канал через Telegram Ads, что дальше?

По нашему опыту подписка на канал стоит дешевле чем подписка на бота или скачивание приложения. Поэтому продумайте сразу многоступенчатую коммуникацию с клиентом. Подписался на канал? На вот, посмотри наш каталог на сайте. У нас, кстати, бот удобный – подпишись.

Что в итоге?

Пока еще не так много рекламодателей в Telegram Ads – пользуйтесь.

Тестируйте форматы, креативы и настройки – все, как в соцсетях, только в Telegram. Не бойтесь, что нет таргета по гео – забирайтесь в городские паблики и каналы.

Да, нет картинок, видео – есть только текст. Зато глаз не замылен и сразу выбивается из лент новостей.

Сносная цена подписчика – от 40 руб.

Используйте микс коммуникаций, вовлекайте клиента в вашу страницу, сайт, двигайте его по воронке.

Если решите попробовать Telegram Ads или любую другую рекламу в Телеграм, то вам к Amedia Digital – работаем с любыми бюджетами, пробуем, делаем выводы, экономим ваши деньги, продаём.