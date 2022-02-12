https://az.sputniknews.ru/20220212/kak-vysokie-tseny-na-neft-vliyayut-na-manat-439097343.html

Как высокие цены на нефть влияют на манат

Как высокие цены на нефть влияют на манат

Цена азербайджанской нефти на мировом рынке выросла в очередной раз на 0,53% или $0,52 — до $98,75. Председатель ЦБА рассказал, как долго цены на нефть будут… 12.02.2022, Sputnik Азербайджан

2022-02-12T13:59+0400

2022-02-12T13:59+0400

2022-02-12T13:59+0400

нефть

азербайджан

цены

манат

экономика

влияние

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БАКУ, 12 фев — Sputnik. Высокая стоимость нефти на мировых рынках является серьезной поддержкой для курса азербайджанской национальной валюты маната, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.Он отметил, что цена на нефть оказывает непосредственное влияние на платежный баланс страны и на текущие счета.Рустамов добавил, что ведущие международные организации повысили прогнозы по цене на нефть в этом году, и в условиях сегодняшней неопределенности, прогнозы охватывают только текущий год.»Мировая экономика сейчас переживает сильную турбулентность. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС), ведущие мировые центральные банки предпримут шаги по ужесточению монетарной политики», — отметил Рустамов.При этом, как сказал председатель ЦБА, прогноз высоких цен на нефть в этом году уже подтвержден Международным валютным фондом и рядом институтов.»Эта цена значительно выше той, которую мы заложили в государственном бюджете. То есть, у нас появятся дополнительные валютные резервы», — отметил Рустамов.Напомним, что азербайджанская нефть в субботу, 12 февраля, подорожала на мировом рынке на 0,53% или $0,52 — до $98,75.В то же время, сегодня цены на эталонные марки нефти на мировом рынке показали резкий рост. Баррель Brent подорожал в субботу на утренних торгах на 3,86% — до $94,98, цена на WTI выросла на 4,10% — до $93,72 за баррель.При написании новости были использован материал Репорт.

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нефть, цены, манат, экономика, влияние

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Цена азербайджанской нефти на мировом рынке выросла в очередной раз на 0,53% или $0,52 — до $98,75. Председатель ЦБА рассказал, как долго цены на нефть будут расти.

БАКУ, 12 фев — Sputnik. Высокая стоимость нефти на мировых рынках является серьезной поддержкой для курса азербайджанской национальной валюты маната, сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Он отметил, что цена на нефть оказывает непосредственное влияние на платежный баланс страны и на текущие счета.

Рустамов добавил, что ведущие международные организации повысили прогнозы по цене на нефть в этом году, и в условиях сегодняшней неопределенности, прогнозы охватывают только текущий год.

«Мировая экономика сейчас переживает сильную турбулентность. Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС), ведущие мировые центральные банки предпримут шаги по ужесточению монетарной политики», — отметил Рустамов.

При этом, как сказал председатель ЦБА, прогноз высоких цен на нефть в этом году уже подтвержден Международным валютным фондом и рядом институтов.

«Эта цена значительно выше той, которую мы заложили в государственном бюджете. То есть, у нас появятся дополнительные валютные резервы», — отметил Рустамов.

Напомним, что азербайджанская нефть в субботу, 12 февраля, подорожала на мировом рынке на 0,53% или $0,52 — до $98,75.

В то же время, сегодня цены на эталонные марки нефти на мировом рынке показали резкий рост. Баррель Brent подорожал в субботу на утренних торгах на 3,86% — до $94,98, цена на WTI выросла на 4,10% — до $93,72 за баррель.

При написании новости были использован материал Репорт.



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