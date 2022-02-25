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Киевляне в метро после начала вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Конфликт, который может перерасти в крупнейший в Европе со времен Второй мировой войны, разрушил надежды на мощное восстановление мировой экономики после коронавируса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пишет Financial Times.

Полномасштабное вторжение России в Украину в четверг потрясло финансовые рынки, а усиление геополитической напряженности может усугубить ситуацию с и так высокой инфляцией и проблемами с поставками.

По словам экономистов, прямое влияние от сокращения торговли с Россией и экономических санкций, введенных США и ЕС, будет не настолько серьезным, как косвенные последствия: удар по уверенности бизнеса

и потребителей, а также по товарных рынках.

«Эти последствия могут варьироваться от относительно ограниченных до чрезвычайно серьезных. Например, если цены на энергоносители продолжат расти, мировая экономика легко может грозить вторая рецессия за три года», — пишет FT.

Пока непонятно, чего добивается российский президент Владимир Путин. Аналитики рассматривают несколько сценариев: от планов привести к власти в Киеву пророссийских политиков до масштабной попытки перекроить международные границы в Европе и за ее пределами.

Важное значение имеет и то, каким будет глобальный ответ на действия России. Тимоти Эш, экономист BlueBay Asset Management, отметил, что Китай заявил о готовности помочь России справиться с финансовыми последствиями. Реакция Пекина будет иметь очень важное значение.

«Либо [Китай] рассматривает это как возможность войти в Тайвань, либо как возможность улучшить отношения с США», — сказал Эш.

Ведущие мировые финансовые рынки резко упали в четверг, но падение могло бы быть более серьезным. Это свидетельствует о том, что рынки удивлены действиями Путина, но пока не считают вероятными самые серьезные рыночные потрясения, сродни финансовому кризису.

«Это оставляет открытой возможность их дальнейшего падения с последствиями для благосостояния корпораций и домохозяйств, потребления и глобального доверия», — отмечает FT.

Нил Ширинг, главный экономист Capital Economics, отметил, что, несмотря на распродажу акций, доходность облигаций снизилась, а кредитные спреды не сильно увеличились. То есть рынки не ожидают более масштабной войны между европейскими странами.

Однако многие развивающиеся экономики переживают гораздо более резкие колебания. По словам Кевина Дейли, управляющего портфелем в Aberdeen Asset Management, «Гана выглядит так, как будто она подверглась вторжению». В Турции, Египте и Пакистане также произошли резкие распродажи. Инвесторы бегут из финансово уязвимых стран.

Решающее значение для мировой экономики будет иметь то, станут ли домохозяйства и предприятия значительно более осторожными, уменьшат ли расходы и начнут ли больше откладывать в ответ на действия России.

Ян Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics, сказал, что замедление роста неизбежно. «Потребительские настроения повсюду еще больше ослабнут… Это должно означать более медленный экономический рост, чем можно было бы ожидать в Европе, США и на большинстве развивающихся рынков», — добавил он.

Европа сильно зависит от российского газа и не сможет быстро найти альтернативные источники, если трубопроводы будут перекрыты, однако мягкая зима подходит к концу и запасы в Европе выше, чем ожидали некоторые аналитики. Проблема поставок газа стала менее острой, но это снова станет проблемой в конце года, если кризис продолжится.

«Более насущной проблемой является влияние кризиса на цены на нефть, газ и другие сырьевые товары. Резкий рост усилит инфляцию и ударит по потребителям», — говорится в материале.

«Наше моделирование предполагает, что в худшем случае цены на нефть могут вырасти до $120−140 за баррель», — сказал Ширинг.

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