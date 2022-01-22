Кризис микрочипов может катастрофически усугубиться из-за опасной политической ситуации, которая складывается в Восточной Азии.

Мировая экономика до сих пор страдает от острого дефицита микропроцессоров.

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Кризис возник из-за существенного повышения спроса, который еще больше вырос после начала пандемии COVID-19. Сотни миллионов жителей Земли из-за локдаунов перешли на удаленную работу, что увеличило спрос на электронику, позволяющую работать из дома. Но пандемия — не единственная причина. Ситуацию обострила торговая война между США и Китаем, природные катаклизмы, а также пожары на двух важных предприятиях по изготовлению чипов в Японии — Asahi Kasei Microsystems и Renesas.

В настоящее время микропроцессоры используются повсеместно: в смартфонах, в электронных зубных щетках, часах, игровых приставках, пылесосах, автомобилях, в вооружении, на фермах для майнинга криптовалюты и т.д. Так что кризис наносит серьезный ущерб рядовым потребителям: из-за дефицита микросхем цены на авто и электронику растут.

И это еще не все. Кризис микрочипов может катастрофически усугубиться из-за опасной политической ситуации, которая складывается в Восточной Азии.

Дело в том, что около 80% всех микропроцессоров производится именно в Азии, а более 50% рынка занимает тайваньская компания TSMC.

TSMC производит около 92% наиболее совершенных микропроцессоров и поставляет свои чипы таким гигантам как AMD, Apple, Intel, NVIDIA, а также армии США.

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company основана в 1987 году правительством Тайваня и частными инвесторами. За годы своего существования она стала самым крупным контрактным производителем микропроцессоров в мире, опередив американские компании. Сейчас в США производят около 12% всех полупроводников в мире, хотя в 1990 году эта цифра достигала 37%. Следует отметить, что TSMC производит около 92% наиболее совершенных микропроцессоров и поставляет свои чипы таким гигантам как AMD, Apple, Intel, NVIDIA, а также армии США.

В КНР также активно развиваются компании — производители микропроцессоров: Huawei Technologies, Tsinghua Unigroup и China Electronics. В производство чипов вкладывают колоссальные деньги, однако сбросить TSMC с «микропроцессорного Олимпа» материковым китайцам не удается. Более того, КНР до сих пор не может полностью обеспечить себя этим стратегическим товаром самостоятельно, поэтому микропроцессоров Китай импортирует больше, чем нефти.





Правительство Тайваня считает себя единственной легитимной властью во всем Китае

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Фото: pexels.com

Как же вышло, что дефицит микропроцессоров в мире может достичь катастрофических масштабов?

Дело в том, что Тайвань – это частично признанное государство, которое именует себя «Китайская республика» и чье правительство считает себя единственной легитимной властью во всем Китае. С этим не согласна китайская Коммунистическая партия, удерживающая власть на материковой части Поднебесной. КНР считает Тайвань своей провинцией, где власть в 1949 году захватили националисты, проигравшие в гражданской войне коммунистам во главе с Мао Цзэдуном.

Многие годы власти КНР декларировали планы мирного объединения с Тайванем по принципу «одна страна — две системы». Именно таким образом Гонконг и Макао (бывшие колонии Великобритании и Португалии) вошли в состав КНР в 1990-х годах. Китайские (материковые) власти предоставили им широкую автономию и возможность сохранить свои политические системы.

Однако переговоры об объединении Тайваня с КНР к таким же результатам не привели. Население и власти острова исключают возможность присоединения к коммунистическому государству, тем более после разгрома протестов в Гонконге, где власти КНР постепенно лишают этот город обещанной автономии, которая должна была действовать до 2047 года.





Тайвань – это частично признанное государство

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Фото: pexels.com

В последние годы позиция КНР по «Тайваньскому вопросу» становится все более воинственной. Военные самолеты и корабли материкового Китая все чаще и ближе подступают к Тайваню. Руководство КНР заявляет, что «историческая задача полного воссоединения Родины обязательно будет исполнена». Однако Тайвань не собирается добровольно входить в состав КНР и готов сопротивляться.

Зачем Китаю нужно присоединение Тайваня

Для компартии КНР вопрос присоединения Тайваня принципиален. Существование «другого» Китая, демократического наносит удар по престижу и легитимности КНР как законной власти в Китае. Особенно этот вопрос становится острым из-за экономических проблем, которые сейчас переживает КНР. Именно успехи в экономике на протяжении последних 30 лет сильнее всего поддерживали престиж и легитимность власти компартии.

Осенью 2021 года министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен заявил, что напряженность в отношениях с КНР достигла максимума за последние 40 лет и что вторжение в Тайвань возможно в ближайшие 4 года.

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«К 2025 году Китай сведет к минимуму цену и боевые потери (от вторжения, – ред). Сейчас у него уже есть возможности, но он не начнет войну так легко, потому что следует принять во внимание многие другие вещи», — сказал министр.

«Другие вещи», которые мешают китайской компартии захватить остров — это, в частности, угроза вступления США в войну на стороне Тайваня, а также страх неудачного вторжения, что может нанести катастрофический репутационный удар коммунистическому Китаю.

Полномасштабная война Китайской Народной Республики с Китайской Республикой Тайвань и США, которая вполне вероятна, приведет к масштабным жертвам и к катастрофическим последствиям для мировой экономики, а не только для непосредственных участников конфликта.

А помимо прочего эта война ударит по возможности обычного человека в любой точке мира приобрести компьютер, смартфон, телевизор или автомобиль — даже в тех странах, которые не будут вовлечены в противостояние Китая, Тайваня и США

От прекращения поставок процессоров первыми пострадают непосредственные клиенты TSMC. Как уже отмечалось, это AMD, Apple, Intel, NVIDIA, а также Qualcomm, Sony и другие. То есть, из-за возможного конфликта сначала существенно подорожают (или вообще исчезнут из продажи) iPhone, видеоприставки, видеокарты. Затем недостаток чипов ударит по клиентам клиентов TSMC (автопром, медицинская сфера, связь и т.д.) и, наконец, по всей мировой экономике.

Захват Тайваня и мировой кризис микросхем. Пытается ли кто-то предотвратить катастрофический сценарий?

Да. В первую очередь, это власти США и сами производители микросхем.

Администрацию Байдена, как и его предшественника Трампа, давно беспокоит дефицит микрочипов, а также тот факт, что крупнейшие производители процессоров расположены не просто в Азии, но в КНР. В 2021 году президент США Джо Байден предпринял несколько важных шагов для решения этой проблемы. В феврале глава Белого дома подписал приказ о предотвращении перебоев со снабжением критически важной продукции, в том числе микропроцессоров. Документ предусматривает тщательную ревизию цепочек поставки этих товаров в США. Также Байден рекомендовал Конгрессу выделить 50 млрд долларов на разработку и производство микрочипов в США.

В свою очередь, компания TSMC приступила к строительству завода в американском штате Аризона. Стоимость проекта – 12 млрд долларов США. Предприятие должно приступить к работе в 2024 году.

Совместно с Sony TSMC планирует построить завод в Японии стоимостью 7 млрд долларов. Его также должны запустить в 2024 году.

Американская компания Intel заявляет о постройке новых заводов в Европе.

В целом мировые производители в ближайшее время планируют построить 29 новых предприятий в Европе, Японии, Южной Корее, Ближнем Востоке, Китае, Тайване и США.

Но успеет ли рынок микросхем справиться с дефицитом, смогут ли власти стран мира и бизнес диверсифицировать производство до начала войны — неизвестно.

О том, сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая, читайте в статье Фокуса:

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