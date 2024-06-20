Цифровизация на нашем рынке не просто возможна, а точно работает. Есть крупные компании в таких же нишах, у которых вообще невозможно сделать заказ ни по телефону, ни по почте — только через корзину. Но у них автоматизировано абсолютно все, есть не только продвижение или корзина на сайте, а цифровизованы все этапы. Можно посмотреть статус каждого этапа, от заказа на сайте до доставки. Это то, к чему должен стремиться каждый оптовый продавец.

Сейчас мы двигаемся по пути цифровизации очень медленно, не используем весь потенциал сайта. Например, можно было бы обзвонить всех, кто зарегистрировался, и всех небольших оптовиков перевести на покупку через корзину. Это упростило бы работу, но нужно позвонить, показать, как это работает, и нужно перестроиться самим. А на это часто не хватает времени и ресурсов.

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