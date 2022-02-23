В момент своего разделения в 1945 году Северная Корея была промышленной, а Южная — аграрной. Сейчас Южная Корея — процветающее, технологически развитое уважаемое в мире государство. Благодаря чему этого удалось достичь и почему Украина может повторить этот путь, размышлял в фейсбук сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.
Как росли Тигры
Южная Корея — одна из стран Азиатских Экономических Тигров, которая показала чудеса экономического развития, формально и сегодня находясь в состоянии войны с противником, имеющим ядерное оружие!
Напомню ключевые факторы успеха стран Азиатских экономических тигров:
1. В момент начала развития они находились (а некоторые и сейчас находятся) в состоянии войны!
- Это мощный отрезвляющий фактор для нации и фактор мобилизации элит.
- Ничто не объединяет нацию так, как общее горе или трагедия. Риск войны — мощнее каждого из них.
- Не важно сколько у тебя заводов или денег, если завтра война все это заберет, как и твою жизнь и жизни твоих близких.
2. Авторитарный стиль правления.
Да, режим военного времени — он такой. В демократии реформы не делаются. Как говорил Бендукидзе: «Реформы делаются быстро или это не реформы». Авторитарное правление позволяло действовать быстро. Сингапур, Южная Корея — самые яркие примеры.
Но есть риск свалиться в диктатуру как Северная Корея или ранний Китай (или не ранний). И здесь выручал третий фактор.
3. Неформальный контроль этих правителей со стороны англосаксов (преимущественно США, но Гонконг удачно развивался под Британией)
- Самый яркий пример — Сингапур.
- Британские суды (и верховная юрисдикция в Лондоне) как фактор борьбы с коррупцией и равного правосудия для всех.
- Государственная служба — это сервисная функция для граждан.
- Налоги — плата за качественный сервис.
- Меритократия. У госслужащих зарплата в среднем на 20% выше рынка и у них самый высокий конкурс.
- Плюс англосаксы обеспечили безопасность, разместив свои военные базы.
4. Ну и, пожалуй, важнейший фактор. Деньги англосаксов.
- Инвестиции, технологии и эффективная налоговая политика сделали эти страны теми самыми экономическими тиграми!
- Южная Корея в отдельные годы получала от США до 9% ВВП в виде помощи (технической, финансовой). Не кредиты, не инвестиции, а помощь из бюджета!
- Сингапур, Гонконг долгое время были налоговыми гаванями, что способствовало притоку новых инвестиций.
- Сингапур с населением 5 млн человек в прошлом году привлек более $150 млн инвестиций!
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Есть ли шанс у Украины
Ни на что не намекаю, но…
- У нас сильнейший враг, которого только можно представить.
- Нация сегодня монолитна как никогда.
- Никто из моих друзей не уезжает, бизнесы не закрывают.
- Мы — нация воинов — казаков, которые могут доверять власть сильному лидеру. Но могут его и сносить, если не оправдал доверие).
Сегодня идеальное время для перезагрузки нашего государства. Для построения партнерских отношений с сильнейшими мировыми игроками (те же англосаксы, где Британия нам уже подставила плечо). Для открытия британских судов и перезагрузки системы отношений внутри страны.
Для радикального изменения налогового законодательства, которое вместе с британскими судами сделает Украину магнитом для инвесторов.
Для перезагрузки экономики:
- Создание цифрового государства и всего государственного сервиса.
- Создание сильного ВПК, машиностроения, авиакосмоса.
- Создания сильного сектора услуг (ведь британское право и налоговое поле этому только способствуют).
- Превращение Украины в производственный и логистический хаб Европы.
- Создание с нуля лучшей системы образования и медицины.
- И самой сильной системы безопасности Европы, включая космическую и кибербезопасность.
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Когда у Украины будет еще такой шанс?