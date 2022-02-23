В момент своего разделения в 1945 году Северная Корея была промышленной, а Южная — аграрной. Сейчас Южная Корея — процветающее, технологически развитое уважаемое в мире государство. Благодаря чему этого удалось достичь и почему Украина может повторить этот путь, размышлял в фейсбук сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Как росли Тигры

Южная Корея — одна из стран Азиатских Экономических Тигров, которая показала чудеса экономического развития, формально и сегодня находясь в состоянии войны с противником, имеющим ядерное оружие!

Напомню ключевые факторы успеха стран Азиатских экономических тигров:

1. В момент начала развития они находились (а некоторые и сейчас находятся) в состоянии войны!

Это мощный отрезвляющий фактор для нации и фактор мобилизации элит.

Ничто не объединяет нацию так, как общее горе или трагедия. Риск войны — мощнее каждого из них.

Не важно сколько у тебя заводов или денег, если завтра война все это заберет, как и твою жизнь и жизни твоих близких.

2. Авторитарный стиль правления.

Да, режим военного времени — он такой. В демократии реформы не делаются. Как говорил Бендукидзе: «Реформы делаются быстро или это не реформы». Авторитарное правление позволяло действовать быстро. Сингапур, Южная Корея — самые яркие примеры.

Но есть риск свалиться в диктатуру как Северная Корея или ранний Китай (или не ранний). И здесь выручал третий фактор.

3. Неформальный контроль этих правителей со стороны англосаксов (преимущественно США, но Гонконг удачно развивался под Британией)

Самый яркий пример — Сингапур.

Британские суды (и верховная юрисдикция в Лондоне) как фактор борьбы с коррупцией и равного правосудия для всех.

Государственная служба — это сервисная функция для граждан.

Налоги — плата за качественный сервис.

Меритократия. У госслужащих зарплата в среднем на 20% выше рынка и у них самый высокий конкурс.

Плюс англосаксы обеспечили безопасность, разместив свои военные базы.

4. Ну и, пожалуй, важнейший фактор. Деньги англосаксов.

Инвестиции, технологии и эффективная налоговая политика

Южная Корея в отдельные годы получала от США до 9% ВВП в виде помощи (технической, финансовой). Не кредиты, не инвестиции, а помощь из бюджета!

Сингапур, Гонконг долгое время были налоговыми гаванями, что способствовало притоку новых инвестиций.

Сингапур с населением 5 млн человек в прошлом году привлек более $150 млн инвестиций!

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Есть ли шанс у Украины

Ни на что не намекаю, но…

У нас сильнейший враг, которого только можно представить.

Нация сегодня монолитна как никогда.

Никто из моих друзей не уезжает, бизнесы не закрывают.

Мы — нация воинов — казаков, которые могут доверять власть сильному лидеру. Но могут его и сносить, если не оправдал доверие).

Сегодня идеальное время для перезагрузки нашего государства. Для построения партнерских отношений с сильнейшими мировыми игроками (те же англосаксы, где Британия нам уже подставила плечо). Для открытия британских судов и перезагрузки системы отношений внутри страны.

Для радикального изменения налогового законодательства, которое вместе с британскими судами сделает Украину магнитом для инвесторов.

Для перезагрузки экономики:

Создание цифрового государства и всего государственного сервиса.

Создание сильного ВПК, машиностроения, авиакосмоса.

Создания сильного сектора услуг (ведь британское право и налоговое поле этому только способствуют).

Превращение Украины в производственный и логистический хаб Европы.

Создание с нуля лучшей системы образования и медицины.

И самой сильной системы безопасности Европы, включая космическую и кибербезопасность.

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Когда у Украины будет еще такой шанс?

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