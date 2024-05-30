Генри Форд переосмыслил автомобильную отрасль, создав конвейерную ленту. Джейкоб Дэвис и Леви Страусс убедили мир носить прочную джинсовую ткань вместо шерсти и текстиля. Сегодня ведущие бренды оттачивают свои полностью автоматизированные решения для «умных фабрик».

Эти дальновидные лидеры бросили вызов статус-кво и произвели настоящую революцию в производственной отрасли.

Но на фоне быстрых изменений в производстве некоторые производители, особенно в сфере B2B (business-to-business), возможно, упускают из виду необходимость цифровой трансформации, поскольку покупатели B2B теперь ожидают получить онлайн-опыт, схожий с опытом электронной коммерции B2C.

Именно здесь на первый план выходит электронная торговля для производителей.

Производитель — это компания, которая производит товары для продажи из сырья и продает их клиентам, оптовикам или дистрибьюторам. Таким образом, электронная коммерция для производителей ориентирована именно на производителей и дистрибьюторов, удовлетворяя их специфические потребности и делая процессы и рабочие процессы более эффективными.

Производственные компании ищут лучшую платформу для электронной коммерции B2B, которая поможет увеличить онлайн-продажи и удовлетворить новую волну ожиданий клиентов.

Изменения для покупателей B2B-производителей

Глобальная пандемия тяжело отразилась на производственных компаниях.

В ответ на серьезные сбои в цепочке поставок и повсеместную неопределенность производители стали искать более рациональные способы ведения бизнеса, закупок и приобретения товаров у других. Но прежде всего в отрасли произошел огромный скачок в сторону цифровой коммерции.

В то время как клиентская база могла оставаться прежней, путь покупателя B2B изменился.

Времена, когда мы полагались исключительно на отделы продаж B2B, прошли. Сегодня путешествие — это сочетание физических и цифровых взаимодействий, которые приводят к онлайн-покупке.

«То, как покупатели B2B совершают покупки, меняется, и продавцам B2B необходимо адаптироваться», — говорит Лэнс Оувид, генеральный менеджер BigCommerce по B2B.»

Покупатели обращаются к онлайн-каналам для изучения, сравнения и приобретения товаров. B2B-торговцы должны иметь сильное онлайн-присутствие и предлагать бесшовный омниканальный опыт покупок, чтобы сохранить лояльность и конверсию покупателей, иначе они рискуют потерять долю рынка».

При таком разнообразии требований и потребностей в цифровых каналах интегрированная стратегия электронной коммерции — лучший вариант для производителя, чтобы предоставить покупателям желаемый опыт.

Преимущества наличия у производителей веб-сайта электронной коммерции

Учитывая ускорение развития электронной коммерции B2B, открытие бизнеса в сфере электронной коммерции имеет смысл с точки зрения прибыли. Однако помимо денежной выгоды есть еще несколько преимуществ:

Прямой доступ к клиентам.

Преимущества бизнес-модели direct-to-consumer (DTC) хорошо известны среди B2C-брендов, но есть и ряд преимуществ для B2B-производителей, которые продают через свой сайт электронной коммерции, а не через дистрибьюторов:

Сохранение более высокой нормы прибыли

Укрепление отношений с клиентами и сбор данных об их потребностях и предпочтениях

Усиление контроля над представлением бренда

Обеспечение оптимальных стратегий ценообразования и скидок

Сбор данных о клиентах для персонализации

Повышение лояльности клиентов с помощью кампаний по удержанию бренда

Возможности для внедрения инноваций.

Зная, как потребители делают покупки и что они ценят в своих поставщиках, вы сможете разработать уникальные ценностные предложения. Например, отзывы конечных пользователей оборудования могут подсказать вам, каким дополнениям или модификациям следует отдать предпочтение.

{

«osnovaUnitId»: 0,

«url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2»,

«place»: «post_inside»,

«site»: «vc»,

«settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

Данные о закупках могут подсказать, когда наступает срок замены определенных деталей, чтобы вы могли предложить покупателю досрочную поставку. Отзывы торговых представителей и агентов поддержки могут подсказать, как можно улучшить послепродажное обслуживание, например, ввести более удобные графики поставок, улучшить гарантию или расширить спектр услуг по установке/обучению.

Масштабируемость.

Электронная коммерция значительно увеличивает пропускную способность вашей сети для обработки заказов без необходимости привлекать новых дистрибьюторов или нанимать дополнительных торговых представителей. Товары, не требующие индивидуальной настройки, могут быть мгновенно проданы покупателям без личного контакта.

Более того, вы сможете легко освоить новые рынки и привлечь новых клиентов.

Поисковые системы могут сыграть огромную роль в том, как новые клиенты найдут ваш сайт. Таким образом, улучшение поисковой оптимизации (SEO) и сильное присутствие в Интернете имеет решающее значение для привлечения новых клиентов и создания конкурентного преимущества.

Повышение эффективности.

Поскольку заказы обрабатываются в цифровом формате, эффективность и результативность закупок может быть повышена для производителей и других типов продавцов B2B.

Используя платформу электронной коммерции, вы сможете автоматизировать трудоемкие ручные процессы, такие как оформление заказа, выставление счетов и управление запасами.

В результате вы сможете уделять время и ресурсы другим основным видам деятельности, таким как маркетинг и поддержка клиентов.

Продавайте полный каталог продукции.

Как производственная компания в России, вы, вероятно, имеете большое количество товаров, включая персонализированные продукты, которые различаются по цене в зависимости от клиента и сегмента. Кроме того, вы захотите предложить потенциальным клиентам персонализированные предложения по товарам, чтобы повысить конверсию.

Платформа электронной коммерции позволяет охватить оба этих направления, синхронизируя весь каталог с веб-сайтом и настраивая цены по мере необходимости.

Российская платформа электронной коммерции Ozon, например, создана для больших каталогов. Фактически, продавцы могут добавлять до 1000 SKU в каждый продукт. Кроме того, платформа Ozon позволяет гибридным компаниям с клиентами B2C и B2B предлагать различные прайс-листы и каталоги для групп покупателей.

Другой пример — платформа Яндекс.Маркет, которая предоставляет продавцам возможность загружать и управлять большими каталогами продуктов. Платформа также позволяет настраивать цены и предложения для различных групп клиентов, что особенно важно для производственных компаний, работающих как в сегменте B2C, так и B2B.

Узнаваемость бренда.

В дополнение к усилиям по цифровому маркетингу и социальным сетям вы можете SEO-оптимизировать свой сайт электронной коммерции, чтобы он получал трафик из поисковых систем по обоим типам запросов — продуктовым и брендовым, — чтобы больше покупателей знакомились с вашим брендом и полным ассортиментом продукции.

К счастью, многие российские платформы для электронной коммерции предоставляют встроенные инструменты SEO, чтобы облегчить вам жизнь. Яндекс.Маркет, например, предлагает несколько SEO-инструментов прямо из коробки, таких как оптимизированные URL, уникальные URL, микроданные, сеть доставки контента, а также 301 редирект и переписывание URL.

Другие платформы, такие как Ozon и 1С-Битрикс, также предоставляют мощные инструменты SEO, помогающие продавцам оптимизировать свои сайты электронной коммерции для поисковых систем, таких как Яндекс и Google. Это включает в себя оптимизацию заголовков и описаний страниц, настройку мета-тегов, создание карты сайта и многое другое.

Помимо SEO, российским B2B-компаниям также важно предоставлять подробную и точную информацию о продуктах на своих сайтах электронной коммерции. Это включает в себя подробные описания продуктов, высококачественные изображения, доступные цвета, материалы и цены, а также наличие или отсутствие товара на складе.

Поскольку информация о товарах в режиме реального времени становится нормой в B2C-пространстве, не будет ничего удивительного в том, что B2B-клиенты ожидают такой же функциональности и на сайтах электронной коммерции B2B.

К счастью, некоторые российские платформы электронной коммерции предлагают программное обеспечение PIM и ERP, которое может помочь продавцам в управлении информацией о товарах и обновлениях запасов в режиме реального времени. 1С-Битрикс, например, предлагает интеграции с популярными в России системами ERP, такими как 1С:Предприятие, для отслеживания заказов на продажу, выполнения, управления запасами, управления складом, пополнения запасов и т. д.

Продавайте на торговых площадках.

Поскольку значительная доля российских B2B-покупателей совершает покупки на торговых площадках, подключение вашей платформы электронной коммерции к онлайн-площадкам не должно вызывать сомнений.

Многие российские торговые платформы, такие как Ozon и Яндекс.Маркет, предлагают интеграции с популярными онлайн-площадками, включая Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, Wildberries и другие, что позволит вам привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

Например, платформа Ozon позволяет продавцам размещать свои товары не только на собственном маркетплейсе, но и на других популярных торговых площадках. Это дает возможность охватить более широкую аудиторию и увеличить видимость бренда.

Яндекс.Маркет также предлагает возможность интеграции с различными торговыми площадками и рекламными платформами, такими как Яндекс.Директ и myTarget. Это позволяет продавцам продвигать свои товары через различные каналы и привлекать потенциальных клиентов.

Другие платформы электронной коммерции, такие как 1С-Битрикс, также предлагают интеграции с популярными российскими торговыми площадками и маркетплейсами. Это позволяет продавцам управлять своими товарами и заказами из одной централизованной системы, что повышает эффективность и снижает вероятность ошибок.

Интегрируйте отзывы покупателей.

Независимо от типа бизнеса, одним из самых мощных инструментов продаж является отзыв. Подчеркивание опыта клиента, особенно положительного, может помочь повлиять на чье-то решение о покупке.

Если они расположены на страницах с высокой посещаемостью, например, на страницах товаров, внимательно следите за ними.

Почему Ozon — лучший вариант для производителей в России

На российском рынке существует множество решений для электронной коммерции B2B для производителей, и в конечном итоге «правильная» платформа для вашего бизнеса — это та, которая в наибольшей степени соответствует вашим потребностям.

Тем не менее, мы делаем ставку на Ozon, которая была названа одной из ведущих платформ электронной коммерции в России по версии Data Insight.

Ozon — ведущая российская платформа электронной коммерции для среднего рынка и корпоративных брендов — предлагает все преимущества многопользовательского SaaS — простоту использования, высокую функциональность и постоянные обновления — в сочетании с открытыми API, которые позволяют B2B-компаниям настраивать свои магазины и интегрировать их с существующими системами.

Кроме того, платформа Ozon предоставляет возможности маркетплейса, которые позволяют производителям легко подключиться к крупнейшей онлайн-аудитории в России и увеличить свои продажи без необходимости создавать собственный интернет-магазин с нуля.

Используя эту архитектуру, вы сможете создавать уникальные пользовательские интерфейсы для своего магазина на Ozon и использовать лучшие инструменты для каждой части вашей стратегии электронной коммерции.

Отличный пример — компания «Сплат».

До запуска магазина на Ozon компания «Сплат» — российский B2B-бренд, специализирующийся на производстве профессиональных средств гигиены полости рта, — в основном продавала товары через традиционные каналы дистрибуции. Но после создания магазина на Ozon и интеграции с существующими системами компании, «Сплат» смогла значительно расширить свою онлайн-аудиторию и увеличить продажи.

Благодаря возможностям Ozon по предоставлению информации об уровне запасов, ценах и продуктах, потенциальные клиенты «Сплат» могут легко найти нужные товары и уверенно разместить заказ. В результате компания увеличила конверсию на 120%, количество заказов на 80% и доходы на 110%.

К другим поставщикам платформ для электронной коммерции B2B в России относятся: Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, Wildberries, 1С-Битрикс и CS-Cart.

Заключение

Чтобы соответствовать требованиям покупателей B2B, производственные предприятия меняются в соответствии со временем. Способ ведения бизнеса в офлайне остался в далеком прошлом, и многие из них осознали необходимость цифровой трансформации.

Выбирая электронную торговлю, производители получают возможность защитить свою деятельность на будущее, обеспечить более высокую рентабельность и лучше обслуживать своих покупателей — как сейчас, так и в будущем.

413

показов

25

открытий

{«entityType»:»post»,»entityId»:1202315,»awards»:[]}

Источник