В ноябре 2024 года пройдут выборы президента США. Пока перевес на стороне Дональда Трампа. По данным Bloomberg, Байден уступает своему визави в популярности в семи ключевых штатах. Мы узнали у экспертов, как возвращение Трампа в Белый дом изменит мировую экономику.

Заморозка российских активов и последующее решение об изъятии $5 млрд в пользу Украины стали прецедентом и серьёзным сигналом другим странам. Институт частной собственности – больше не святыня, а США – больше не страна-гарант.

Вложения иностранных государств в американский госдолг снижаются. Наибольшую активность в этом вопросе проявляет Китай. Если в 2013 году Пекин держал госдолг США на $1,3 трлн, то теперь вложения составляют немногим больше $700 млрд.

Выпрыгивают из американских трежерис (гособлигации) и другие страны. Активнее других это делают:

Египет – его портфель сократился почти вчетверо, до $3,5 млрд

Багамы – сокращение вложений вдвое, до $17,3 млрд

Индонезия – снижение в 1,7 раза, до $13,4 млрд.

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Самые активные по приросту инвестиций страны – Ливан, Либерия и Венесуэла. При этом наиболее крупным держателем американского госдолга остаётся Япония.

Пока американский госдолг покупают, у США всё хорошо. Стоит ветру подуть в другую сторону – и глобальных проблем не избежать. Всё дело в рекордном госдолге США, размер которого превысил $34,7 трлн.

«Госдолг США, который уже сейчас составляет 130% американского ВВП, держится за счёт невероятной ликвидности доллара. В случае дедолларизации, что предполагает снижение объёмов международных расчётов в долларах, доллары будут возвращаться в США. Соответственно, курс доллара будет падать и одновременно расти госдолг, снижаться ВВП и объёмы бюджета. Это крах американской экономики», – рассказала «Абзацу» доцент РГУ СоцТех экономист Инна Литвиненко.

Дедолларизация мировой экономики – злейший враг любого, кто бы ни заехал в ноябре в Белый дом. США будут использовать все возможные способы, чтобы сохранить за долларом статус резервной валюты номер один.

«Свыше 85% международных расчётов в мире сейчас происходят в долларах. Мировая торговля, построенная на превалировании доллара, будет всячески поддерживаться США всеми возможными способами, а самый известный нам способ – это организация военных конфликтов за пределами Америки», – продолжает эксперт.

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Американское агентство Bloomberg сообщило, что советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают карательные меры в отношении стран, которые отказываются от доллара. Ранее Трамп в интервью CNBC заявил о ненависти к странам, которые уходят от доллара, и отметил, что потеря стандарта для США сродни «проигрышу в революционной войне».

В свой первый президентский срок Дональд Трамп развернул настоящую санкционную войну с Китаем. Камнем преткновения тогда стала девальвация официальным Пекином юаня, что повышало конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке.

Литвиненко считает, что в случае избрания Трампа на второй срок история повторится:

«Если на выборах победит Трамп, то угрозы в сторону Китая (экономического и политического характера) будут продолжаться. В первую очередь они будут связаны с сокращением инвестиций со стороны США – как государственных, так и частных. Также могут быть высокие заградительные пошлины в отношении китайских товаров. Всё начнётся с самих США, позднее к этому присоединятся страны G7 и другие дружественные Америке страны. Китайские товары либо просто перестанут принимать, либо выставят высокие таможенные пошлины».

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При этом китайская экономика по паритету покупательной способности (ППС) опережает экономику Штатов, а потому угрозы и шантаж могут стать бумерангом для самих США. Трампу ничего не останется, как принять правила игры и вслед за Китаем девальвировать свою нацвалюту – доллар.

«Чтобы конкурентоспособность производимых на территории Китая товаров падала, необходимо перетягивать производства в Америку. Но этого можно добиться за счёт снижения стоимости американской рабочей силы. А это, в свою очередь, можно делать через девальвацию доллара. Я ожидаю, что на это и будут направлены действия Трампа», – прогнозирует Литвиненко.

Другие страны в условиях экономического противостояния США и Китая окажутся перед выбором: необходимо будет присоединиться к одному из враждующих лагерей.

«Для России этот выбор очевиден. Это ориентация на Китай, которая усилится. В этой ситуации нужно смотреть на Европу. Для европейцев характерен амбивалентный подход к Китаю. Они не готовы жертвовать тем уровнем экономической взаимозависимости, который был достигнут. В этой ситуации им невыгодно втягиваться в очередной виток американо-китайского противостояния, который может быть выражен не только в торговой войне, но и в других более болезненных вещах», – рассказал «Абзацу» научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

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Приход к власти Дональда Трампа не охладит, а, наоборот, разогреет и без того накалённую мировую обстановку. На кон поставлено всё, а значит, все средства годятся для достижения нужного результата: от экономических (девальвация валют, санкции, заградительные пошлины), до политических (новые военные конфликты).

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