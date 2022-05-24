Средние розничные цены на бензины и дизельное топливо в Украине в период с 16 по 23 мая увеличились на 22−30%. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы «А-95» (Киев), пишет Interfax-Украина.

Какие сейчас цены на АЗС

Средние цены на розницу на бензин марки «А-92» выросли на 8,93 грн/литр — до 48,78 грн/литр, «А-95» — на 10,72 грн/литр (до 50,84 грн/литр), премиальный «А-95» — на 9,85 грн/литр (до 51,51 грн/литр).

Кроме того, розничные цены на дизельное топливо увеличились на 13,24 грн/литр — до 56,49 грн/литр, на сжиженный газ — на 4,14 грн/литр (до 39,24 грн/литр).

Изменение средних розничных цен на нефтепродукты в Украине, грн/литр

А-92 А-95 А-95+ ДП LPG 25.04.22 33,65 34,06 35,24 38,35 29,99 29.04.22 34,01 34,63 35,57 39,15 30,58 02.05.22 35,12 36,13 37,24 40,81 30,87 09.05.22 36,81 37,70 39,03 43,08 32,66 16.05.22 39,85 40,12 41,66 43,25 35,10 23.05.22 48,78 50,84 51,51 56,49 39,24 смена за неделю, % 22,4 26,7 23,6 30,6 11,8

Данные: «А-95»

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Напомним, Кабинет Министров решил отказаться от государственного регулирования цен на топливо. Но в то же время сохранил предел границы цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо — 58 грн за литр.

Одновременно Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей объявила о начале проверок АЗС по жалобам потребителей на завышенные цены, отказ в расчете картами и отсутствие расчетных документов.

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