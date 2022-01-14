Цены пошли вверх

Об обеспокоенности общества инфляционными процессами свидетельствуют и громкие заголовки в СМИ: «Потребительская инфляция в США достигла самого высокого уровня с 1982 года», «Инфляция в Британии достигла максимума за последние 10 лет». Да и в Украине потребительская инфляция ускорялась и достигла двузначного уровня.

Хорошая новость — в Украине инфляция уже прошла пик в сентябре 2021 года (11%, по сравнению с сентябрем 2020-го) и сейчас постепенно замедляется.

Однако измерений инфляции много, и не последнее место среди них занимает так называемая промышленная инфляция. Она измеряется изменением индекса цен производителей промышленной продукции (ИЦП) и, согласно данным Госслужбы статистики (ГССУ), превысила 62% в декабре 2021 года, по сравнению с декабрем предыдущего года.

Такой промышленной инфляции в Украине не наблюдалось ни в кризисные 2014−15 годы, ни на предыдущем пике мировых цен на сырьевые товары в первом полугодии 2008 года.

Некоторые эксперты уже успели рассмотреть в этой динамике очередное предательство и заговорили об инфляционном навесе в экономике, в частности для потребительских цен. Но действительно ли имеет место паника?

Причины роста цен промышленников

Волатильность промышленной инфляции ощутимо выше, по сравнению с потребительской, а периоды похожей динамики в значительной степени связаны с влиянием общих факторов, например давлением внешних цен.

По расчетам Нацбанка, в целом влияние изменения ИЦП на потребительскую инфляцию (ИПЦ) в Украине слабое — увеличение ИЦП на 10% влечет за собой прирост ИПЦ на 1%.

Это объясняется тем, что, как ни парадоксально, некоторые драйверы промышленной инфляции (и частично потребительской) одновременно действуют и в обратном направлении — сдерживают рост цен. Попробуем разобраться, как это происходит.

Что драйвил рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2021 году? Основной вклад (почти половину) внес стремительный рост цен в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, для этого были как внешние, так и внутренние причины.

Во-первых, мировая экономика стремительно восстанавливалась после пандемии, поддерживаемая значительными фискальными и монетарными стимулами ведущих стран.

Поскольку для роста нужны ресурсы, значительное усиление спроса на фоне до сих пор ограниченного предложения спровоцировало повышение цен у большинства товарных рынков.

Второй уважительной причиной стало усиление контроля за выбросами в мире, в частности ЕС. Это повысило спрос на природный газ, как более экологически чистый продукт, по сравнению с другими энергоносителями.

Дополнительными факторами стали неблагоприятные погодные условия (жаркая погода летом) и ограниченное предложение (для цен на газ — сначала в результате ремонтов в Норвегии, позже — нежелание РФ наращивать дополнительные объемы поставок сверх законтрактованных объемов).

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Как следствие, только за первое полугодие 2021 года нефть подорожала почти на 50%, природный газ — более чем в два раза, а к концу 2021 года цены на него достигли исторического рекорда, превысив $2000 за тыс. м3 на европейском рынке.

Значительное давление на цены в энергетическом секторе Украины обуславливали и внутренние факторы. Из-за дефицита угля сокращалось производство электроэнергии тепловой генерации, что привело к стремительному удорожанию э/э на внутрисуточном рынке и рынке «на сутки вперед».

Кроме того, переход осенью с товарной на финансовую модель ПСО электроэнергии для населения, по оценке НБУ, «прибавил» почти 4 п.п. к годовому росту промышленной инфляции, хотя фактически на цены для населения это не повлияло из-за действия годовых контрактов с фиксированной ценой.

Еще одним весомым драйвером промышленной инфляции стала динамика внешних цен на товары, которые занимают значительную долю в украинском экспорте.

По данным Госслужбы статистики, доля металлургии, добычи металлических руд, производства растительного масла и жиров в общем объеме реализации промышленной продукции составляет почти 30%. В то же время 2/3 всей продукции этих видов деятельности поставляется на внешние рынки, а в случае масла и жиров — ¾.

Поскольку Украина является малой открытой экономикой, цена продукции, реализуемой на внутреннем рынке, также будет приближаться к внешней.

Восстановление мировой экономики, усиление контроля за выбросами со стороны Китая, поддержавшее спрос на высококачественную руду в условиях все еще сдержанных поставок, обусловили стремительный рост цен на черные металлы и руду.

Подпитывали их рост и перебои в цепях поставок из-за новых волн пандемии, несинхронных по странам, и периодическое усиление карантинных ограничений. Красочный пример — стремительный рост стоимости контейнерных перевозок в мире.

Поэтому мировые цены на железную руду в середине 2021 года более чем в два раза превышали уровень предыдущего года, а черные металлы — примерно на 70%.

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На цены же на подсолнечное масло в 2021 году влиял низкий мировой урожай этой культуры в 2020 году. Кроме того, по данным Министерства сельского хозяйства США, прошлогодние урожаи масличных оказались ниже, чем ожидалось (в частности, сои в Аргентине и США, а также рапса в Канаде).

И все это на фоне стремительного возобновления спроса, в том числе на нужды животноводства. Как следствие, в марте 2021 года цены на подсолнечное масло достигли 11-летнего максимума. Хотя и в дальнейшем они несколько снизились, на сегодняшний день все еще остаются близки к 10-летним максимумам.

Как цены в промышленности влияют на потребительские

Прямое влияние на потребительские цены остается сравнительно незначительным. Это прежде всего обусловлено тем, что в структуре промышленного производства доля товаров конечного потребительского назначения остается достаточно скромной — по данным Госслужбы статистики около 20%.

Конечно, рост цен производителей, в частности, из-за больших затрат на энергию, сырье, оплату труда со временем будет переноситься и на потребительские цены.

Однако это влияние будет реализовываться постепенно. По оценкам Нацбанка, сейчас эффекты от перенесения более высоких расходов на потребительские цены не только набирают вес, но и становятся основной причиной более медленного снижения инфляции.

Кроме того, высокая промышленная инфляция, кроме прямого проинфляционного эффекта, хоть и умеренного, оказала и обратное, сдерживающее влияние на потребительские цены.

Поскольку значительный вклад в рост цен на промышленную продукцию внесли высокие цены на товары, которые Украина экспортирует (подсолнечное масло, продукцию горно-металлургического комплекса и т. п.), высокие экспортные поступления способствовали притоку иностранной валюты в Украину и укреплению обменного курса гривны в течение большей части года.

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Более того, в 2021 году погода оказалась более благоприятной для Украины, если сравнить с другими странами региона. В результате, в отличие от предыдущих лет, когда высокие урожаи компенсировались более низкими мировыми ценами, в 2021 году влияние рекордных урожаев усиливалось высокими мировыми ценами на агропродукцию.

Укрепление гривны, в свою очередь, сдерживало рост цен на импортируемые товары и услуги как для нужд производителей, так и для потребителей.

Что же будет дальше

Нацбанк ожидает, что в 2022 году цены на мировых товарных рынках будут медленно корректироваться вниз. Высокий спрос на энергоносители будет частично удовлетворяться увеличением объемов добычи нефти как в рамках соглашения ОПЕК+, так и странами вне ОПЕК.

Кроме того, вместе с завершением отопительного сезона снизятся цены на природный газ в Европе, а ожидания новых урожаев будут способствовать снижению цен на продовольственные товары.

Впрочем, из-за ужесточения экологических требований, мировые цены, вероятно, будут оставаться на более высоких уровнях, чем в предыдущие, допандемические года.

Кроме того, низкие запасы в этом году будут сдерживать коррекцию цен на энергетические ресурсы и отдельные продовольственные товары. Также в течение года продолжатся эффекты переноса увеличения производственных затрат в 2021 году на потребительские цены.

С другой стороны, инфляционные процессы в Украине будут сдерживаться эффектами от укрепления гривны в 2021 году и высокой базы сравнения.

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Будут способствовать замедлению инфляции и меры НБУ по монетарной политике. В частности, продолжится влияние от повышения учетной ставки с 6% до 9% годовых в 2021 году и сворачивания антикризисных монетарных мер.

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