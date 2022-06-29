В современной Америке не проходит и дня без массовых жертв, вызванных капиталистической реакцией. В понедельник вечером в двух шагах от оживленной автомагистрали в Сан-Антонио, штат Техас, был обнаружен полуприцеп с телами — некоторые уже были мертвыми, некоторые еще цеплялись за жизнь.

Полиция блокирует место происшествия, где был обнаружен полуприцеп с трупами; понедельник, 27 июня 2022 года, Сан-Антонио. [AP Photo/Eric Gay] [AP Photo/Eric Gay]

Грузовик перевозил нелегальных иммигрантов, спасающихся от отчаянных экономических условий в Центральной Америке и от наследия более чем столетней империалистической эксплуатации США. Иммигранты вынуждены въезжать в США тайно из-за антиэмигрантских ограничений, введенных демократической администрацией президента Джо Байдена.

На данный момент официальное число погибших составляет 46 человек, но ожидается, что оно будет расти, поскольку местные власти говорят, что еще 16 человек были госпитализированы на разных стадиях болезненного изнурения. Это самое смертоносное событие такого рода в истории США. Оно более чем вдвое превышает число погибших в результате другого случая массовой смерти иммигрантов от удушья, когда в 2003 году 19 человек задохнулись в грузовом прицепе в Виктории, штат Техас.

Утром в понедельник температура в Сан-Антонио достигла 40 градусов по Цельсию. Трудно представить, как погибающие в трейлере провели свои последние минуты жизни. Один человек, живущий недалеко от того места, где был найден трейлер, сообщил New York Times: «Мне сказали, что там есть дети». Семьи часто совершают это путешествие вместе.

После того как трейлер был обнаружен, полиция и пограничный патруль, как сообщается, применили военное тепловизионное оборудование для поиска и задержания любых иммигрантов, которым удалось сбежать.

Ответственность за это социальное преступление несет администрация Байдена. Его избрали из-за массовой оппозиции фашисту Дональду Трампу, но его правительство ведет безжалостную атаку на иммигрантов, арестовав в 2021 году больше людей, чем Трамп задержал за любой год своего пребывания у власти. Байден собирается арестовать около 2 миллионов иммигрантов в этом году, что станет новым рекордом. Недавно Байден отменил все предыдущие ограничения на аресты, проводимые ICE (иммиграционная и таможенная полиция), приказав агентам арестовывать иммигрантов независимо от того, сколько лет они находятся в Соединенных Штатах.

Трейлер был обнаружен в Техасе всего через 24 часа после другого случая в Европе. Силы испанской и марокканской пограничной полиции совершили жестокое нападение на толпу африканских иммигрантов, пытавшихся пересечь границу с испанским анклавом Мелилья на северном побережье Африки. По меньшей мере, 36 иммигрантов погибли: некоторые от избиения полицией; некоторые от колючей проволоки на пограничном заборе, а некоторые в давке, последовавшей за полицейским нападением.

Оба преступления разоблачают ложь, согласно которой США и их союзники по НАТО ведут войну против России на Украине по гуманитарным соображениям. Если бы аналогичные ужасы имели место в России, то империалистические правительства использовали бы их в качестве предлога для оправдания дальнейшей эскалации войны, которая угрожает миру ядерной катастрофой.

Уже ясно, что политический истеблишмент США отреагирует на массовую гибель людей в Сан-Антонио, используя это событие для оправдания дальнейших репрессий против иммигрантов. За час до того, как тела были обнаружены в его округе, конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес написал в Твиттере, что иммиграция «стимулирует беззаконие и создает абсолютный хаос на нашей южной границе».

После обнаружения мертвых Гонсалес обвинил демократов в том, что они недостаточно жестоки. Губернатор Техаса Грег Эбботт, фашистский сторонник Трампа, обвинил Байдена в смертях, написав в Твиттере: «Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ. Они показывают смертельные последствия его отказа соблюдать закон».

Корпоративные СМИ будут чередовать требования военных мер подавления на границе с обвинениями в преступлении водителя-контрабандиста, который был за рулем и бросил трейлер на жаре.

Но существование контрабандистов — это преступный побочный продукт двухпартийной пограничной политики правительства США. Виновата именно эта политика.

Подобных смертей не было до милитаризации американо-мексиканской границы, инициированной президентом-демократом Биллом Клинтоном. В 1990-е годы Клинтон при поддержке демократов и республиканцев ввел в действие такие программы, как «Операция привратник» (Operation Gatekeeper) и «Операция “Удержание рубежа”» (Operation Hold-the-Line), целью которых была милитаризация пограничных зон в городах на границе и принуждение мигрантов пересекать границу в необитаемых пустынях.

В 2006 году при администрации Джорджа Буша-младшего Конгресс принял «Закон о безопасных заборах», который способствовал строительству сотен миль пограничных барьеров и дальнейшей милитаризации границы. Среди тех, кто проголосовал «за», были тогдашние сенаторы Джозеф Байден, Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джон Маккейн и Чарльз Шумер.

В 2010 году Обама подписал закон, согласно которому к границе был направлен флот беспилотных летательных аппаратов и 1500 солдат Национальной гвардии для блокирования или ареста иммигрантов. В 2018 году Демократическая партия уступила Трампу, когда тот незаконно перенаправил выделенные Конгрессом деньги на финансирование развертывания Национальной гвардии на границе. Администрация Байдена оставила в силе ограничения, связанные с пандемией, для всех просителей убежища и сохранила политику Трампа «Оставаться в Мексике», которая запрещала всем беженцам въезжать в США через Мексику.

Трейлер был обнаружен на юго-западе Сан-Антонио, всего в паре километров от того места, где девять иммигрантов были найдены мертвыми от обезвоживания и удушья в кузове полуприцепа почти ровно пять лет назад, 17 июля 2017 года. В то время Мировой Социалистический Веб Сайт писал:

Мир переполнен людьми, которые вынуждены покидать свои дома под давлением десятилетий экономической эксплуатации и войны. Согласно отчету ООН за 2015 год, в мире насчитывается 65,3 миллиона беженцев. Это больше, чем население Соединенного Королевства, Франции или Италии.

Кризис беженцев является продуктом капиталистической системы и требует социалистического решения. Никогда в истории не было таким острым противоречие между легкостью, с которой капитал перемещается через границы, и трудностями, с которыми сталкиваются при пересечении границ люди. Поскольку мировая экономика

становится все более взаимосвязанной благодаря появлению Интернета, мобильных телефонов и интегрированных глобальных линий поставок, правящие классы так называемых демократических стран все больше защищают себя, как выразился Лев Троцкий, «таможенной стеной и изгородью из штыков».

Социалисты отвергают попытки примирить «левые» лозунги с националистическим ядом. Такие деятели, как Джереми Корбин в Великобритании и Берни Сандерс в США, демонстрируют свои прокапиталистические взгляды, когда говорят о «разумном управлении миграцией» (манифест Лейбористской партии Корбина) и осуждают открытые границы как «правое предложение», которое «сделает всех в Америке беднее» (интервью Сандерса изданию Vox 18 июля 2015 года).

Социалисты выступают против разделения мира на национальные государства и призывают привести географическую организацию мира в соответствие с международным характером глобальной экономики.

Источник