Больше кинокомиксов и меньше фильмов по оригинальным сценариям, меньше путешествий и больше видеоигр, перманентная угроза карантинов и высокая инфляция с нехваткой всего — таков мир коронакризиса.

Расскажу про основные черты экономики мира вечной пандемии, а также о том, как отслеживать изменения в этой экономике.

Михаил Городилов

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Как коронавирус повлиял на мировую экономику

Инфляция. Мировая инфляция составляет примерно 9,9% годовых — против 3,5% в 2019.

Коронакризис привел к серьезным нарушениям в структуре спроса и предложения. Весной 2020 года мировую экономику фактически поставили на паузу и заводы остановились, пока население в большей части стран сидело дома.

Потом карантины постепенно стали снимать, и спрос на многие товары и услуги вернулся к докарантинному уровню и даже где-то мог превышать его: люди старались компенсировать потерянные возможности для потребления. Заводы и поставщики услуг не успевали за этим спросом, и цены начали расти.

Например, время ожидания чипов на заводах выросло с 15 недель в 2019 году до 26,8 недели в августе 2022 года. Это неизбежно затронуло практически все производственные предприятия, поскольку полупроводники нужны как для смартфонов, так и для обычных автомобилей.

Цены на нефть. Ситуация с ценами на нефть и газ похожа на ситуацию с инфляцией: в 2020 году нефтегазовые компании сильно сократили бюджеты на разведку и добычу. Например, в ВША расходы сократились с 152,223 млрд долларов в 2019 до 60,349 млрд в 2020 году.

Сейчас на мировом рынке избытка предложения нет, а спрос очень хороший, почти на уровне 2019 года. Это сильно осложняет жизнь стран, которые готовятся отказаться от российской нефти.

Кино. Мировые сборы кинотеатров в 2019 году составляли 42,3 млрд долларов, а в 2021 году их объем был в 2 раза меньше. Сложно сказать, какой будет ситуация в 2022, но можно посмотреть на крупнейший в мире американский кинорынок, отражающий развитие событий во всей отрасли.

Сигналы не самые обнадеживающие: по состоянию на 30 сентября общие сборы в США составили 5,6 млрд, что на 24,4% больше, чем сборы в США за весь 2021 год. Это неплохо, но никак не сравнится с показателем 2019 года — 11,4 млрд. По прогнозам аналитиков, в этом году сборы в США составят 7,5 млрд долларов, что будет ниже показателей 2018 года на 37%.

Это уже привело к банкротству второй крупнейшей в США сети кинотеатров Cineworld, у которой больше 9 тысяч экранов в 747 регионах. Из-за этого студии начали выпускать больше фильмов по комиксам и продолжений известных серий в ущерб количеству фильмов по оригинальным сценариям.

Также в прокате начала падать доля сборов фильмов со взрослыми рейтингами, а доля фильмов для несовершеннолетних растет.

Стриминги. Упадок киноиндустрии привел к притоку подписчиков в стриминговые сервисы типа Netflix. Казалось бы, вот наступил золотой век стриминга. Но на деле вышло не так.

Крупнейшие игроки медиа и развлечений начали развивать собственные стриминговые сервисы, например Disney и бывшая ViacomCBS, без оглядки на расходы — и все это привело к тому, что стриминговых сервисов стало слишком много и за подписчиков теперь приходится активно конкурировать.

Туризм. Нынче показатели международного туризма составляют лишь 57% от уровня до пандемии. Причины очевидны: паспорта вакцинации и разные требования к ним, тестирование, требования к ношению масок, а также другие ограничительные меры.

Количество пассажиров на перелетах по всему миру составляет примерно 83% от уровня 2019 года. Это неплохо, потому что в 2021 году было вообще 47%. Ожидается, что к 2024 году показатели перелетов достигнут уровня 2019, но эти расчеты не учитывают вероятность новых карантинов.

Логистика. Вспышки коронавируса влияют не только на производство товаров, но и на график их поставок. Из-за этого стоимость перевозок может сильно колебаться, а сроки поставок — срываться.

Пик этих проблем пришелся на 2021 год, и с тех пор цена на перевозки снижается, а количество срывов поставок в мире уменьшается. Карантины уже не вводятся повсеместно, за некоторыми исключениями вроде КНР.

Фондовые рынки. Биржи всего мира обвалились после начала коронакризиса, но затем начали восстанавливаться, и за 2020 год индекс фондовых рынков мира MSCI ACWI в целом вырос на 16,8%. За 2021 год индекс вырос на 19%.

MSCI All-Country World Equity Index — широкий индекс фондовых рынков, который включает показатели котировок примерно 3 тысяч компаний из 23 развитых и 25 развивающихся стран

А вот в 2022 году началось падение: по состоянию на 30 ноября 2022 с начала года индекс упал примерно на 16,5%. Но маловероятно, что это связано именно с коронакризисом.

В 2022 году в мире случилось много чего неприятного. И именно это неприятное в диапазоне от повышения ставок до резкого скачка геополитической напряженности и повлияло на котировки по всему миру.

Что касается роста фондовых рынков в период с 2020 по 2021 год, то проще всего он объясняется притоком на биржи по всему миру денег розничных инвесторов, которые из-за появления большого количества свободного времени и падения доходов решили отыграть свои потери на фондовом рынке.

Также сыграло свою роль и то, что у многих крупных эмитентов вроде Microsoft, Amazon и Netflix дела в период первой фазы коронакризиса шли неплохо и это создало у инвесторов впечатление, что фондовый рынок будет хорошим местом для приумножения капитала.

Валютные рынки. Рост смертности от коронавируса в каждой стране коррелирует с падением валюты этой страны. Инвесторы реагируют на новости о динамике смертности.

Но в долгосрочной перспективе это не сильно сказалось на курсах валют. Например, сейчас евро относительно доллара стоит дешевле, чем в начале коронакризиса, хотя в первые 8 месяцев коронакризиса курс доллара и упал относительно евро. Структура международных валютных резервов тоже не сильно изменилась за это время.

На курс валют в большей степени влияют не вирусы, а готовность государства его регулировать. Например, курс рубля сейчас примерно такой же, как в начале коронакризиса.

Автопром. Производство автомобилей в мире из-за коронакризисных нарушений упало с 92 млн в 2019 до 80 млн в 2021 году. Но после спада в первой четверти 2020 спрос на автомобили внезапно вырос, и автопроизводители, неготовые к такому скачку и страдающие от логистических проблем, были вынуждены повысить цены.

В США с начала 2020 по настоящий момент цены на новые авто выросли на 19,7%. На подержанные машины за этот же период цены выросли еще больше — на 40%. Это объясняется тем, что многих нужных моделей на рынке просто не было и люди начали искать их на вторичном рынке.

Влияние коронавируса на экономику США

ВВП США упал на 3,4% по итогам 2020 года, но за следующий год быстро восстановился и уже опережает уровень 2019. Упал ВВП сильнее, чем было в 2009 году, во время экономического кризиса, — тогда было минус 2,6%, но и вырос показатель очень быстро.

Помогло то, что в 2020 году американские власти потратили на прямую и косвенную поддержку экономики чуть больше 25% ВВП и ФРС снизила ставки, обеспечив доступ населения и бизнесов к дешевым займам.

При этом уровень безработицы сейчас — 3,7%, что чуть-чуть превышает уровень 2019 года в 3,6%. То есть экономика США выросла, но работников в ней не прибавилось.

Влияние коронавируса на европейскую экономику

Экономика Евросоюза показала себя хуже США: в 2020 году она упала на 6% и до сих пор не достигла уровня 2019.

Возможно, в этом виноват меньший уровень стимула в период карантина: страны Европы потратили на поддержку своих экономик в 2020 году в среднем 12% от ВВП. При этом в отличие от США, где поддержка экономики приобрела форму займов и гарантий для предприятий, в Европе правительства делали прямые выплаты гражданам и предприятиям.

В то же время безработица в ЕС после роста в 2020 году продолжила снижаться и даже сейчас составляет 6,1%, что ниже уровня 2019 года в 7,1%.

Влияние коронавируса на экономику Китая

КНР — это классический пример стратегии «чем раньше начнешь, тем раньше закончишь». Первые карантины там начались в январе 2020, и сняли карантины там тоже раньше всех.

В КНР действует политика нулевой терпимости к коронавирусу: полностью изолировать как больных, так и тех, кто с ними контактировал.

Ряд важных общественных пространств, например торговый центр, можно посещать только при наличии QR-кода, что фактически заставляет людей использовать приложения, отслеживающие их контакты.

В практическом смысле это означает, что на карантине даже сейчас могут находиться целые города — десятки и даже сотни миллионов людей. Во многих местах постоянно тестируют людей на наличие болезней, даже если инфекций не выявлено.

На 8 сентября в карантине или под другими ограничительными мерами в КНР находился 291 млн человек, что чуть меньше населения США.

Почему это важно? Китай — это вторая экономика мира, где много производств, которая потребляет много сырья и через транспортные узловые центры которой, например Гонконг, проходит большой поток товаров. Полная или частичная заморозка китайской экономики сказывается на самых разных товарах.

Например, непредсказуемые карантины в КНР негативно влияют на темпы производства смартфонов Apple. Можно без преувеличения сказать, что китайские карантины сильно влияют на рост инфляции и логистических издержек в мире.

Сейчас на фоне общекитайских протестов китайские власти решили ослабить жесткие карантинные предписания.

По итогам 2020 года экономика КНР выросла на 2,2%, что уже само по себе успех: у ЕС и США экономика упала. При этом на поддержку экономики власти КНР потратили около 4,9% от ВВП, что довольно мало.

Почему при таком уровне стимула экономика страны быстро восстановилась? Потому, что в КНР было и есть много дешевой рабочей силы, за счет которой экономика может восстанавливаться и развиваться очень быстро.

Безработица в КНР за время пандемии выросла с 4,5% в 2019 до 4,8% в 2021 году. Это вызвано двумя причинами. Первая: власти КНР активно злоупотребляют карантинными мерами в течение года. Вторая: в КНР агрессивно наращивается использование промышленных роботов и нужда в использовании людей-рабочих постепенно отпадает.

Влияние коронавируса на экономику России

ВВП России в 2020 году упал на 2,7%, но очень быстро восстановился в 2021, превысив показатели 2019 года. Безработица же в 2020 году сначала выросла с 4,5 до 5,6% и потом упала до 5%.

Быстрое восстановление экономики РФ объясняется тем же, чем и в КНР, — наличием в стране большого количества дешевой рабочей силы.

Зарплаты в РФ — 996 $ — в переводе даже на нынешний курс рубля будут ниже китайских зарплат — 1392 $. На поддержку экономики в 2020 году правительство РФ потратило всего лишь 4% от ВВП, даже меньше Китая.

Перспективы и сценарии восстановления мировой экономики после коронавируса

В 2020 году мировой ВВП упал на 3,3%, но уже в 2021 вырос и превысил уровень 2019 года. Так что с точки зрения чисел мир уже давно восстановился после коронавируса.

Но по факту все сильно изменилось: люди меньше путешествуют и больше сидят дома, удаленка становится нормальным состоянием для многих вакансий, кинотеатры умирают, расцветают стриминговые сервисы и игропром, вызванная коронавирусными карантинами инфляция опережает рост доходов.

В США 7,1% работников работает удаленно. Это вроде бы не так много, но на самом деле еще в начале 2022 их было 15,4%, а в 2018 году — всего 5,2%.

Вакансий с возможностью удаленной работы на LinkedIn сейчас около 18% от общего числа — раз в 8 больше, чем в начале пандемии. В целом удаленка будет влиять на нагрузку сетей и цифровизацию бизнес-операций — оба параметра будут расти.

Торговля в интернете развивалась и без пандемии, но карантины и ограничение мобильности населения дали ей дополнительный стимул к развитию — сейчас на онлайн приходится 18,8% от всех продаж в мире.

Влияние коронакризиса на экономику: как его оценивать

Пандемия влияла и влияет на ряд важных параметров в экономике, главным образом на мобильность населения и посещение общественных мест. Есть два основных «флюгера», по которым мы можем отслеживать влияние коронавируса на экономику.

Индекс нормальности от журнала The Economist. Летом 2021 года издание The Economist начало публиковать индекс нормальности, в котором оценивает уровень активности в мире и разных странах относительно их уровня на февраль 2020 года, перед самым началом коронакризиса.

В индексе учитывается состояние ряда параметров в 50 странах мира, где проживает 76% населения планеты, например посещение спортивных мероприятий, посещение кинотеатров, перелеты, загруженность дорог, загруженность общественного транспорта, уровень использования офисов, уровень посещения пунктов розничной торговли и общее количество времени, проведенного вне дома.

Если уровень равен 100, значит, мир соответствует показателям до пандемии. Если превышает, то, понятное дело, стало лучше. А если ниже 100, то до уровня нормальности мир все еще недотягивает.

Этот индекс пусть и не идеален, но все же представляет собой лучший из имеющихся у нас способов оценивать экономические изменения, связанные с коронакризисом.

Отслеживание ограничительных коронавирусных мер правительства от Оксфордского университета — Oxford Coronavirus Government Stringency Tracker (OxCGRT). Этот индекс оценивает уровень жесткости коронавирусных мер правительств разных стран.

0 — уровень ограничений такой низкий, что их, по сути, нет. 100 — максимально возможный уровень ограничений. В индексе учитываются закрытие школ, рабочих мест, отмена общественных мероприятий, ограничения на общественные собрания и другие параметры. Лучше всего индекс визуализировали в Financial Times, где его постоянно обновляют.

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