Что же будет дальше с доставкой, как решается вопрос с безопасностью на дорогах, и начнут ли в Казахстане доставлять еду роботы? Карим Богуспаев, генеральный менеджер Glovo в Казахстане, поделился своим мнением с Informburo.kz.

Карим Богуспаев, генеральный менеджер Glovo

Рынок доставки продолжит развиваться

По подсчётам Glovo, в феврале 2022 года рынок доставки еды дошел до отметки 1,3 млн заказов в месяц, это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Скорость доставки снизилась до 32 минут по стране. Если вспомнить начало 2019-го, когда этот рынок только начал развиваться, людям приходилось ждать по 70-90 минут.

«Я предполагаю, что текущие показатели – далеко не предел и рынок продолжит расти в том же темпе. По нашим прогнозам, уже в этом году рынок достигнет отметки в 1,7-1,9 млн заказов в месяц», – комментирует Карим Богуспаев.

Казахстанцы выбирают национальную кухню

За последние два года года электронная коммерция прошла массу изменений. При этом предпочтения покупателей всегда оставались более или менее стабильными – до 2022 года. Интересную динамику Glovo наблюдает в секции «национальные блюда».

Казахстанцы предпочитают традиционную кухню фастфуду. Заказы на бешбармак выросли на целых 16% по сравнению с предыдущим годом, баурсаков – на 8%, мант – на 26%.

Фастфуд остался на прежнем месте. А вот из магазинов больше всего стали заказывать туалетную бумагу и сахар. Значительно выросли заказы на корма для домашних животных.

«В целом мы наблюдаем тенденцию роста заказов из супермаркетов больших объёмов товаров первой необходимости», – резюмирует Карим Богуспаев.

Курьеров хотят сделать ответственными водителями

Особое внимание мы обращаем на соблюдение правил дорожного движения, особенно в теплый период, ведь курьеры являются такими же участниками дорожного движения, как и все. Ввиду яркой жёлтой экипировки они бросаются в глаза сильнее, чем другие водители мопедов и мотоциклов.

Мы хотим, чтобы курьеры стали хорошим примером другим участникам движения, поэтому проводим регулярные тренинги с участием сотрудников полиции, и в этом году вошли в группу инициаторов изменений в законодательстве о получении водительских прав и регистрации для водителей мопедов, независимо от объёма двигателя.

Курьеры обретают крепкий статус и возможности развития

Период пандемии и громкие события начала года показали, что в чрезвычайных ситуациях возможность заказать необходимые продукты или медикаменты жизненно необходима. Во время январских событий, даже при перебоях в связи, курьеры в Алматы вышли по своему желанию на доставку товаров для нуждающихся семей. Быть курьером непросто, поэтому так важно, чтобы пользователи понимали, кто такие ребята и девушки с ярко-жёлтыми сумками.

Среди курьеров образовалась сеть волонтёров, которая занимается благотворительностью в нескольких регионах по всему Казахстану. Среди курьеров есть люди с нарушением слуха – специальная команда в компании Glovo, владеющая языками жестов, помогает им адаптироваться. Очень много курьеров занимаются спортом, открывают собственные предприятия, стремятся совершенствовать свои навыки в различных сферах бизнеса.

«Glovo поощряет такие инициативы, в этом месяце мы запустили совместно с Impact Hub образовательную программу по предпринимательству. Подобные курсы будут проводиться регулярно для всех желающих курьеров», – говорит генеральный менеджер Glovo в Казахстане.

Роботизации доставок в ближайшем будущем не будет

На сегодняшний день сервис присутствует в двадцати пяти странах мира.

«Это терабайты данных, которые обрабатываются специалистами компании, для того чтобы предугадывать запросы пользователей и доставлять желаемое ещё быстрее; упрощать логистику для курьеров и поднимать конверсию партнёрам. При всей технологичности бизнеса ещё рано говорить о роботизации процесса доставки или использования дронов», – считает Карим Богуспаев.

Чтобы эти технологии работали, необходимо выдержать баланс условий: стандартизировать работу ресторанов – если один и тот же заказ каждый раз готовится разное время, то сбиваются алгоритмы; также необходимо регулировать возможность передвижений дронов и роботов – сейчас есть сложности с географией, в рамках которой созданы условия для логистики девайсов, плюс не везде это разрешено законодательством.

Искусственный интеллект и Big data – это не будущее, а новая реальность. Преобладающее большинство компаний используют эти технологии, чтобы улучшить пользовательский опыт. Пользователь уже настолько привык к работе искусственного интеллекта, даже не отдавая себе отчёта, что это именно ИИ, и ожидает его наличия во всех сервисах, а особенно таких как Glovo. Целые департаменты собирают доступные данные, связанные с заказами, чтобы придумать новые функции, предугадать пожелания пользователя.

Но самое главное, что делает ИИ, – это ускоряет доставку. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта изучается весь путь юзера от открытия приложения до момента доставки, подбирается курьер и оптимальный маршрут – одним словом, делается всё, чтобы пользователь как можно меньше ждал свой заказ.

Нас ждут большие перемены

Все виды бизнеса сейчас проживают процессы трансформации, которые никто никогда не предполагал. Алматинские рестораны только начали приходить в себя после январских событий, когда грянул следующий кризис – пришлось пересматривать подходы. По данным Glovo, подключая агрегаторов доставки, партнёры могут увеличить свой оборот от 10 до 30%, а это немало. Эта тенденция, по прогнозам компании, продолжится и дальше.

«Мы также трансформируемся и расширяемся, для того чтобы пользователь быстрее получал свой заказ. В ближайшее время полноценно начнёт работу первый микрофулфилмент-центр – это магазин закрытого типа, где наши пользователи могут заказать необходимые продукты и товары, время доставки которых займёт не более 30 минут«, – анонсировал генеральный менеджер Glovo в Казахстане.

В целом все изменения складываются для рынка электронной коммерции позитивным образом.