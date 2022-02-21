10 февраля прошел научный поединок Science Slam, в ходе которого выступающие рассказали о новых идеях и собственных исследованиях в неформальной обстановке. Аналитический центр АНО «Московский урбанистический форум» принял участие в мероприятии. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Аналитик Московского урбанистического форума Белла Миронова выступила с докладом «Город в форме: как городская среда влияет на риск развития ожирения». Она рассказала о том, как города определяют образ жизни и воздействуют на здоровье.

«Избыточная масса тела и ожирение — актуальная проблема для России. По оценкам Росстата более 60% населения нашей страны — это 88 миллионов человек — имеют повышенный индекс массы тела, а ожирение наблюдается у каждого пятого жителя России. С 2021 года Аналитический центр МУФ работает над исследованием “Город в форме”. Эта работа поможет предложить градостроительные решения для улучшения здоровья жителей Москвы», — считает Миронова.

В своем докладе она подчеркнула, что напрямую с проблемой здоровья связаны и экономические издержки. Ежегодно мировая экономика

теряет 2 триллиона долларов из-за издержек, связанных с ожирением. К ним относятся как затраты на здравоохранение, так и расходы, связанные с потерей производительности.

Видеозапись выступления доступна по ссылке.

«Работа по созданию качественной среды, удобной для жителя города, ведется в Москве по всем направлениям. Важную роль в этом играет и ориентир на поддержание здоровья в городе — столица России реализует проекты, соответствующие мировому тренду на создание комфортных городских территорий», — подчеркнул Сергей Лёвкин.

Лёвкин напомнил, что на сайте Московского урбанистического форума доступен первый в России открытый практико-ориентированный курс «Введение в здоровье города». Ранее занятия проводились для сотрудников Стройкомплекса Москвы и Комплекса городского хозяйства Москвы.

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