Кабинет министров одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для приобретения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ вскоре будет зарегистрирован в парламенте.
По данным пресс-службы, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, которые реализуют проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования.
Это, в частности:
- — сокращение сроков приобретения прав на земельный участок — с 18 до 3 месяцев,
- — право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка,
- — установление и изменение целевого назначения земли сможет происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и вида функционального назначения территории,
- — проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.
Проектом восстановления будет считаться проект, который:
- — имеет стоимость от 500 тысяч евро;
- — направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительства жилья).
Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.
Напомним, по прогнозу, экономика Украины
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