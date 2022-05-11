Развитие онлайн-торговли снизит темпы, но по-прежнему будет опережать традиционный ритейл

Источник:

Modaes.es

Глобальные онлайн-продажи модной одежды в ближайшие годы снизят темпы роста и не достигнут ожидаемых 50% оборота сектора, хотя по-прежнему будут развиваться лучше, чем традиционная розничная торговля. Об этом сообщает Modaes.es со ссылкой на данные Euromonitor.



К 2026 году объем электронной торговли модной одеждой вырастет на 47,8% до 742,4 млрд долларов. Объем всего сектора, при прогнозируемом аналитиками темпе роста, составит около 1,97 трлн долларов, из них на долю электронной коммерции будет приходиться порядка 37,6%.



Рост окажется ниже, чем в последние два года, когда он был форсирован пандемийными ограничениями и закрытием физической розничной торговли. В период с 2019 по 2021 год электронная коммерция в сфере моды резко выросла на 52,1% до 502,4 млрд долларов, что составляет 30% от общего объема продаж.















Физические магазины в ближайшие три года будут отставать от онлайн-ритейла — они увеличат свои продажи на 36,8% к 2026 году, до 1,3 трлн долларов. Это всего на 18,4% больше, чем в 2019 году — в результате пандемии физический ритейл модной одежды сильно просел, и в 2021 году он показал продажи на 13,4% ниже допандемийного уровня.



В 2021 году 74% европейских пользователей совершали покупки в интернете. Из них 68% пришлось на приобретение модной одежды, оставшейся, по данным Евростата, самой популярной категорией.

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