



JPMorgan обновил свой портфель китайских технологических акций на фоне снижения рисков, всего через два месяца после того, как назвал сектор «неинвестируемым».

Аналитики инвестиционного агентства США повысили рейтинги акций семи китайских интернет-гигантов, включая Tencent, Alibaba, Meituan, NetEase и Pinduoduо, с «недостаточного» до «избыточного» веса. Вероятно, в банке считают, что эти бумаги могут превзойти среднюю общую доходность в течение следующих 6 — 12 месяцев.

Китайский банковский интернет-аналитик Алекс Яо и его команда заявили, что «значительная неопределенность должна начать ослабевать на фоне недавних заявлений», появившихся раньше, чем ожидалось.

Цифровые развлечения и электронная коммерция будут в «первых рядах лидеров роста акций», — говорится в сообщении JPMorgan.

«Мы считаем, что ключевые риски для сектора уменьшились, особенно с точки зрения регуляторного риска, риска делистинга ADR и геополитического», — отмечают аналитики банка.

Еще в марте Яо и его команда заявили, что считают сектор «бесперспективным для вложений» в течение года.

До этого китайский сектор страдал от месяцев неопределенности регулирования и беспокойства по поводу сбоев в цепочке поставок из-за строгой политики сдерживания распространения Covid-19 в стране.

Индекс Hang Seng Tech упал более чем на 27% в этом году по состоянию на закрытие минувших торгов, а Nasdaq Composite на Уолл-стрит сократился на 25% за этот год.

Опасения по поводу более высокой процентной ставки также усугубляли настроение технологического сектора.