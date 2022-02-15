Йеменская правительственная армия вытеснила проиранское движение «Ансар Аллах» (хуситов) из районов провинции Мариб, сообщает сегодня, 15 февраля Al-Arabiya.

Медиацентр йеменской армии сообщил:

«Подразделения армии и народного сопротивления предприняли качественную атаку, в ходе которой им удалось освободить позиции Ямин ар-Радда и аль-Фалиха, где дислоцировались иранские ополченцы-хуситы».

Известно, что к западу и югу от Мариба 14 февраля было убито 40 хуситов. Бригада гигантов, поддерживаемая ОАЭ, отразила атаки хуситов в Малаа.

EADaily ранее сообщало об обещании хуситов отомстить Саудовской Аравии и ОАЭ.