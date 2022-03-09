С этой недели в аэропорт «Рига» в грузовом секторе доставляются только почтовые грузы, а также мелкие грузы, и вся электронная коммерция и транзитные грузы из Китая пропали. Как пояснила Одиня, это произошло потому, что крупные грузовые авиакомпании, летающие в Ригу, были российскими операторами. Однако она подчеркнула, что со временем обязательно произойдет перепрофилирование, и эти грузы, вероятно, вернутся с другими операторами.

Отправление крупногабаритных грузов из аэропорта «Рига» в этом году уменьшится с 29 000 до 11 500 тонн. Одиня рассказала, что грузовой сегмент составляет максимум 8% бюджета аэропорта и не является основным источником дохода, поэтому он не окажет критического влияния.

Артурс Кокарс, директор Департамента авиации Министерства сообщения, подчеркнул, что потребуется не менее месяца, чтобы узнать, как китайская сторона отреагирует на сложившуюся ситуацию. Он пояснил, что основной спад по грузам произошел из-за введения санкций против российских операторов, которых использует Китай.

Кокарс допускает возможность того, что грузовые рейсы в этом направлении могут взять на себя сами китайские операторы, так как они не потеряли интерес к Риге, но пока рано спекулировать на будущих сценариях.

Он также подчеркнул, что руководство аэропорта основывало свои прогнозы на наихудшем сценарии, при котором эти грузы не восстановятся, и они сбылись.

Кокарс также пояснил, что в настоящее время грузовые самолеты, которые могут летать из Китая через Россию в Европу, имеют очень высокие цены на аэронавигационные услуги.

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