Деятельность литовской средней школы Пелесы в Беларуси приостановлена ​​после того, как сотрудники Инспекция государственного пожарного надзора Беларуси обнаружили возможные нарушения, директор школы обещает устранить недостатки.

По данным Министерства образования, науки и спорта Литвы, в четверг школу посетили белорусские должностные лица.

«Нам известно, что вчера сотрудники пожарной инспекции посетили и зафиксировали возможные нарушения в средней школе Пелесы. Внесено предложение приостановить деятельность школы до устранения выявленных недостатков. Обращаем внимание, что во время предыдущих посещений должностные лица таких недостатков не обнаружили», — сообщили в министерстве в пятницу.

Согласно сообщению, директор школы возьмет на себя обязательство устранить недостатки.

Беларусь, приняв изменения в свой Кодекс об образовании, с 1 сентября этого года больше не будет обеспечивать обучение на литовском языке в литовских школах, расположенных в деревнях Римдзюны и Пелеса.

До сих пор в соседнем государстве действовали четыре школы национальных меньшинств – две польские и две литовские.

Средняя школа в Пелесе, действующая с 1992 года, построена на средства Литвы и полностью содержится ею. Литва обещает продолжать финансирование этого учреждения.

По данным Министерства образования, науки и спорта, Литва стремилась сохранить возможность для детей учиться на литовском языке в средней школе в Пелесе, но Беларусь придерживается принципа своего нового Кодекса об образовании, согласно которому обучение во всех школах может проводиться только на русском или белорусском языках.

Как указывает министерство, учащиеся школы в Пелесе со следующего учебного года будут обучаться на русском языке На литовском языке можно будет проводить только уроки литовского языка и литературы, осуществлять внеурочную деятельность, продолжат работу и учителя-литовцы.

Между тем школа в Римдзюнах — это государственная школа Беларуси, она была построена в 1996 году на средства Литвы. Школа финансируется Беларусью. Ее объединяют с небольшой (около 20 учеников) белорусскоязычной школой в том же здании, и с нового учебного года все ученики будут учиться на белорусском языке.

Министерство иностранных дел Литвы выразило решительный протест действиям Беларуси, которые «нарушают двусторонние соглашения и международные обязательства по обеспечению прав национальных меньшинств». Этот вопрос поднимался в Совете ООН по правам человека и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Министерстве образования, науки и спорта отмечают, что Беларусь отвергла все его предложения о том, как обеспечить надлежащие условия для изучения национальным меньшинством своего языка.

«Оценив все обстоятельства, Министерство образования, науки и спорта уже приняло решение продолжить обучение в средней школе Пелесы, чтобы наши соотечественники имели хотя бы минимальные возможности для изучения родного языка. Однако незаконные действия белорусских властей будут по-прежнему освещаться в международных и региональных организациях, и цель будет заключаться в том, чтобы обеспечить нашим соотечественникам лучшие условия для изучения литовского языка и воспитания их национальной идентичности», — говорится в сообщении министерства.

До сих пор в детском саду-средней школе Пелесы на литовском языке обучались 127 учащихся, работали 23 педагога, из них 11 — граждане Литвы, в детском саду-средней школе в Римдзюнай обучалось 82 ученика, работали 18 педагогов, 14 из них — граждане Литвы.