Киргизские пограничники у таджикской границы. Автор: SCANPIX/AP Photo/Vladimir Voronin

Власти Киргизии приступили к эвакуации мирного населения из районов на границе с Таджикистаном.

«Повсеместно, где идет перестрелка, эвакуируют мирных жителей. Сейчас сложно сказать, сколько людей эвакуируют. Эвакуируют детей, женщин и стариков», – сообщила новостному агентству Интерфакс пресс-секретарь Баткенской области Киргизии Кундуз Жоробекова.

Ранее Погранслужба Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщила, что в 06:00 по местному времени таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. Позже начался минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.

Позднее таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Киргизские военнослужащие, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

В настоящее время вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской госграницы.

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